Les cadeaux Migos et Pollen apporteront la “ Culture III ” à Las Vegas

Trio de rap superstar Migos a récemment dévoilé les détails de leur album tant attendu Culture III, en associant son annonce à son premier single, «Straightenin.» Accompagnant le troisième volet de leur célèbre série Culture, Migos s’associe au conservateur d’expérience Pollen Presents pour amener Culture III à Las Vegas.

L’escapade de trois nuits aura lieu du 14 au 17 octobre, offrant un itinéraire chargé d’événements, notamment une programmation de stars, des fêtes à la piscine et des reprises de clubs, ainsi qu’une performance en tête d’affiche de Migos Culture III.

Migos amènera une liste empilée de ses artistes préférés sur le Strip de Vegas, avec certains des noms les plus en vogue du hip hop les rejoignant dans la célébration de plusieurs jours. La pièce maîtresse du week-end sera l’une des premières performances live du nouvel album Culture III de Migos. Culture III assurera le suivi du double platine certifié de 2018 Culture II, marquant un retour pour le trio après la sortie d’albums solo.

Bon nombre des meilleurs hôtels et boîtes de nuit de Vegas accueilleront une sélection de fêtes au bord de la piscine et de reprises de clubs, plongeant pleinement les fans dans le monde de Culture III. Tous les lieux seront annoncés lors de la mise en vente des billets à venir.

Les forfaits de voyage pour Pollen Presents Culture III comprendront un séjour de quatre jours et trois nuits dans certains des meilleurs hôtels de Vegas, l’accès à toutes les fêtes et clubs de la piscine, les performances de la programmation organisée par Migos et, bien sûr, la tête d’affiche Culture III performance.

Des plans de paiement mensuel sont disponibles avant l’événement avec un dépôt de 30 $ et sans intérêt supplémentaire. Pollen Presents offre également une garantie de remboursement COVID-19 rendant l’événement 100% remboursable s’il est annulé ou reporté en raison du COVID-19.

Le trio n’a pas mâché ses mots lors de l’annonce de leur nouveau LP. Le 17 mai, la déclaration suivante a été publiée par le groupe via leur label Quality Control Music, situé à Atlanta, en Géorgie, en réponse à des questions sur l’album. «11 juin. Nous sommes de retour.”

