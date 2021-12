Les cadeaux offerts à la fille par les parents lors du mariage et non la dot, juge la Haute Cour du Kerala

Dans sa requête devant l’officier nodal de la dot, la femme avait allégué que les ornements donnés pour son bien-être au moment de la dot ont été conservés dans le casier de la banque et n’ont pas encore été rendus.

Dans une ordonnance importante, la Haute Cour du Kerala a statué que les cadeaux offerts à une fille pour son bien-être par les parents, sans qu’une telle demande n’ait été faite du côté du marié, ne peuvent pas être qualifiés de dot en vertu de la Dowry Prohibition Act, 1961. Le jugement a été prononcé par le juge MR Anitha lors de l’audition de la requête d’un mari contestant l’ordonnance d’un agent d’interdiction de la dot. Le couple avait déjà demandé le divorce.

Prononçant le verdict en faveur du mari, la juge Anitha a déclaré : « Les cadeaux offerts au moment du mariage à la mariée sans qu’aucune demande n’ait été faite en son nom et qui ont été inscrits sur une liste tenue conformément aux règles établies en vertu de la présente loi. n’entreront pas dans le champ d’application de l’article 3(1) qui interdit de donner ou de prendre une dot.

Le mari a soutenu devant le tribunal qu’il avait épousé Deepthi en 2020 conformément aux coutumes et pratiques hindoues, mais leur relation est devenue tendue et sa femme a engagé des poursuites judiciaires contre lui en déposant une requête devant l’officier nodal de la dot.

L’homme a soutenu devant le tribunal que la famille de l’épouse avait déposé tous ses bijoux dans un casier bancaire au nom du couple après le mariage et que la clé du casier était avec elle.

Dans sa pétition devant l’officier nodal de la dot, Deepthi avait allégué que les ornements donnés pour son bien-être au moment de la dot ont été conservés dans le casier de la banque et n’ont pas encore été rendus.

Le mari a fait valoir devant le HC que l’agent de district chargé de l’interdiction de la dot n’avait pas compétence pour connaître de l’affaire, car l’allégation est que les ornements ont été conservés dans le casier de la banque et n’ont pas encore été rendus.

Lors de l’audition de l’affaire, la Haute Cour a déclaré que l’agent d’interdiction de la dot était compétent dans une affaire de dot si les objets de valeur avaient été remis à une autre personne que la femme. Le tribunal a également noté que le mari a accepté de remettre les ornements en or à sa femme qui a également exprimé sa volonté d’accepter la même chose.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.