Les cadeaux Pokémon de demain seront la plus longue vitrine de style direct de Pokémon

Les remakes tant recherchés de Pokémon Diamond et Pearl figureront dans la série.

Demain, un tout nouveau livestream Pokémon Presents offrira aux fans plus d’informations sur Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl et Pokémon Legends: Arceus, les prochains versements majeurs de la franchise qui domine le monde. Tout Pokémon Direct est une occasion spéciale, mais celle-ci devrait regorger de plus d’informations que jamais.

L’émission de demain, qui sera diffusée à 6h PT / 9h HE / 14h BST / 15h CEST, durera “environ 28 minutes” selon The Pokémon Company. Nous avons calculé les chiffres et une durée de 28 minutes fera de l’émission la plus longue diffusion jamais consacrée aux Pokémon – et avec une certaine marge aussi.

Depuis le changement de nom sous le nom de “Pokémon Presents”, nous n’avons eu que trois présentations. Le plus long d’entre eux était le spécial 25e anniversaire de Pokémon de cette année, qui a duré environ 20 minutes :

Jusqu’à l’été 2020, les émissions de The Pokémon Company étaient simplement appelées «Pokémon Direct». Sept d’entre eux ont été diffusés au total, et encore une fois, aucun d’entre eux n’a duré près de 28 minutes :

La société Pokémon a promis de “nouvelles informations passionnantes” sur les jeux mentionnés ci-dessus “et plus”. À quoi le « plus » fait-il référence ? À quel point ce long spectacle sera-t-il « excitant » ?

Nous sommes certainement intrigués, c’est sûr. Assurez-vous de nous rejoindre aux heures mentionnées ci-dessus pour regarder le spectacle et recevoir toutes les annonces au fur et à mesure de leur arrivée. Ça va être un gros problème (littéralement).