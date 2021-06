Les cadeaux Samsung ‘Summer of Galaxy’ incluent YouTube Premium et un NFT

Jon Fingas / Autorité Android

TL;DR

Samsung a lancé son “Summer of Galaxy” avec une multitude de cadeaux. Vous pouvez obtenir gratuitement YouTube Premium, des bons Uber Eats et même une musique NFT. Vous pouvez également obtenir une Galaxy Watch 3 à moitié prix si un ami achète un Galaxy S21.

Ce ne serait pas l’été sans les cadeaux saisonniers de Samsung, et cette année, les bonus sont utiles, même s’ils sont aussi un peu à la mode. Comme le rapporte Android Police, la société a lancé sa campagne 2021 Summer of Galaxy qui offre des bonus gratuits via l’application Samsung Members, y compris quelques-uns pour les services que vous pourriez simplement utiliser.

Les avantages Summer of Galaxy les plus pratiques connus à ce jour incluent un essai YouTube Premium de trois mois, un abonnement Billboard Pro de trois mois et des bons de 5 $ pour Uber Eats et Twitch. Cependant, vous aurez également accès à une « Gaming Master Class » et même à un jeton tendance non fongible (NFT) lié au concert virtuel Songs of Summer. Vous obtiendrez également des extras liés au concert.

Cela étant Samsung, vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’il y a une incitation à acheter du matériel. Persuadez un ami d’acheter un Galaxy S21 en utilisant votre code de parrainage Summer of Galaxy et vous bénéficierez tous les deux de la moitié du prix d’une Galaxy Watch 3. C’est clairement un plan pour stimuler les ventes de S21, mais cela pourrait être utile si vous y pensiez déjà. acheter une montre connectée.

Samsung a averti que les produits gratuits Summer of Galaxy ne seront disponibles qu’entre maintenant et le 20 juillet à 3 heures du matin, heure de l’Est “jusqu’à épuisement des stocks”. Vous voudrez donc bientôt réclamer ces cadeaux virtuels, même si vous ne prévoyez pas de tous les utiliser.