Les Cadillac Three partagent une vidéo pour Get After It et annoncent une tournée au Royaume-Uni

Les rockers américains de Nashville, The Cadillac Three, fêteront leur dixième anniversaire avec une tournée au Royaume-Uni en décembre. Et pour mettre tout le monde dans l’ambiance, le trio a associé cette annonce à la sortie d’un nouveau single, “Get After It”. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

La nouvelle vidéo de “Get After It” est apparemment une collaboration avec un fabricant d’amplificateurs bien connu et une nouvelle gamme de motos allemandes haut de gamme. Les lecteurs aux yeux d’aigle pourraient peut-être étudier de manière médico-légale la nouvelle photo promotionnelle du groupe pour avoir un indice sur leurs nouveaux partenaires commerciaux. Le responsable du marketing et de la gestion des produits de la société de véhicules automobiles de luxe pense d’ailleurs que la nouvelle piste TC3 est «géniale».

Plus tôt cet été, les rockers sudistes ont sorti une vidéo pour “Bridges” de leur dernier album, Tabasco & Sweet Tea. La vidéo a été tournée au lieu EXIT/IN de Nashville, où le groupe a construit un skate park éphémère privé et a organisé des séances de patinage à distance sociale pendant qu’ils se produisaient.

« J’aimais beaucoup le skateboard lorsque j’étais adolescent et que j’ai grandi à Nashville », a expliqué le leader de Cadillac Three, Jaren Johnston, « mais il n’y avait littéralement pas de skateparks publics. Nous avons dû braver le Capitole ou la place législative du centre-ville dans l’espoir de pouvoir passer une bonne journée sans être arrêtés.

«C’était incroyable de faire équipe avec Red Bull et EXIT/IN et de construire un skate park pendant la pandémie. Encore plus cool de jouer à “Bridges” dans une vidéo avec des skateurs incroyables dont le pro Jake Wooten. Quelle expérience!”

Pendant ce temps, le groupe de Jaren Johnston ramènera ses chansons du Sud de l’autre côté de l’Atlantique du 1er au 13 décembre, diffusant sans aucun doute des morceaux de choix de leurs albums de 2020, Pays Fuzz et Tabasco & Thé sucré.

Les Cadillac Three jouent les dates suivantes au Royaume-Uni et en Irlande :

01 déc : Académie, Manchester

02 décembre : O2 Academy, Leeds

03 décembre : Institut O2, Birmingham

05 décembre : Rock City, Nottingham

06 décembre : O2 Academy, Newcastle

07 déc : O2 Academy, Glasgow

09 décembre : Roundhouse, Londres

11 décembre : Grand Hall, Cardiff

12 décembre : Whelans, Dublin

13 décembre : Limelight, Belfast.

