Les cadrans de la montre Wear OS 3 taquinent l’insaisissable Pixel Watch, l’intégration Fitbit

De nouveaux cadrans de montre ont été repérés dans l’émulateur Wear OS 3. Les cadrans de la montre font allusion à l’existence de la très répandue Pixel Watch. L’intégration tant attendue de Fitbit est également taquinée dans les cadrans de la montre.

L’insaisissable Pixel Watch semble être à jamais hors de portée après des années de rumeurs. Cependant, un regard sur l’émulateur Wear OS 3 nous a non seulement donné notre premier aperçu de la version « stock » du système d’exploitation, mais fournit également un indice subtil sur l’existence de la Pixel Watch grâce à certains cadrans de montre nouvellement découverts.

L’équipe APK de 9to5Google a creusé dans l’émulateur et a trouvé une vidéo montrant les nouveaux cadrans de montre Wear OS. Certains des nouveaux cadrans de montre semblent emprunter au langage de conception Material You d’Android 12, et l’un d’eux semble passer du jour à la nuit.

Il est intéressant de noter que deux des cadrans de la montre ressemblent de très près à ceux qui ont été vus sur divers rendus Pixel Watch fournis par le leaker Jon Prosser, y compris celui-ci ci-dessous, suggérant l’existence de la montre intelligente à longue rumeur.



Source : 9to5Google et Jon Prosser

De plus, les cadrans de la montre taquinent également l’intégration de Fitbit avec Wear OS 3, ce qui a été discuté depuis que Google a annoncé la mise à jour plus tôt cette année. Cette intégration n’est pas apparue sur la Galaxy Watch 4 de Samsung, probablement en faveur de sa propre application de santé, mais elle devrait arriver sur d’autres smartwatches lorsque la mise à jour sera disponible.

Cependant, selon 9to5Google, ces deux cadrans de montre pourraient être initialement disponibles aux États-Unis, ce qui suggère que l’intégration de Fitbit pourrait ne pas être lancée à l’échelle mondiale dans un premier temps. Ils s’attendent également à ce que tous les nouveaux cadrans de montre soient exclusifs à la montre Pixel.

Pourtant, l’émulateur s’avère inestimable pour découvrir de nouvelles informations sur le « stock » Wear OS 3 de Google sans One UI Watch de Samsung en plus. La mise à jour ne devrait pas arriver sur les meilleures montres Wear OS avant la mi-2022, c’est donc peut-être notre seul moyen d’avoir une idée de la plate-forme avant son arrivée, à moins d’un lancement de Pixel Watch, bien sûr.

