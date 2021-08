Les cadres blancs ont trouvé ‘Ms. Pat’ montre ‘trop noir’ ⋆ 10z viral

Si vous avez eu du mal à retrouver Lee Daniels au cours de la dernière semaine, ne vous inquiétez pas. Il va bien.

Moins d’un an après la sortie de son film “Les États-Unis contre Billie Holliday”, qui était une présence constante pendant la saison des récompenses, le cinéaste acclamé derrière “Monster’s Ball”, “Precious”, “Lee Daniels’ The Butler” et le drame musical exagéré “Empire” fait une pause. Ou du moins c’était son plan.

“Je suis un peu dépassé”, a déclaré Daniels la semaine dernière lors d’une interview Zoom depuis son domicile de Beverly Hills. « Je me prépare à partir en vacances où je vais juste débrancher pendant environ 10 jours. Je ne vais même pas allumer mon téléphone. C’est devenu fou.

Bulletin

Le guide complet de la visualisation à domicile

Obtenez Screen Gab pour des recommandations hebdomadaires, des analyses, des interviews et des discussions irrévérencieuses sur la télévision et les films en streaming dont tout le monde parle.

Vous pouvez parfois recevoir du contenu promotionnel du Los Angeles Times.

“Crazy” n’est pas près de décrire la liste vertigineuse de projets actuels et futurs de Daniels. Par le biais de sa société de production Lee Daniels Entertainment, il produira trois nouvelles séries cet automne, dont un redémarrage très attendu de “The Wonder Years”, qui sera centré sur une famille noire vivant à Montgomery, en Alabama, à la fin des années 1960. La comédie, qui sera diffusée sur ABC, est réalisée par la star originale de “Wonder Years”, Fred Savage.

“Mme. Pat », mettant en vedette la bande dessinée de stand-up Patricia Williams, créée la semaine dernière sur BET + et remporte déjà les éloges des téléspectateurs. Daniels est particulièrement enthousiasmé par la sitcom, qui a été transmise par Fox et Hulu avant d’atterrir sur le service de streaming, en raison de la collaboration avec Williams, qui était autrefois un trafiquant de drogue et a passé du temps en prison avant de réformer sa vie avec la comédie.

Du côté des drames, il y a « Our Kind of People » de Fox, qui se concentre sur une riche famille noire vivant à Martha’s Vineyard et sera probablement aromatisée par le même mélodrame à haute énergie qui a fait de « Empire » un tel succès.

Bien que Daniels n’écrive ni ne réalise aucune des nouvelles séries, il promet que toutes les trois seront marquées par sa marque habituelle de provocation et son goût pour les personnages hauts en couleurs. Il est également ravi de voir sa vision réalisée par d’autres scénaristes et réalisateurs, dont beaucoup ont travaillé avec lui sur “Empire” et son autre drame Fox, “Star”.

“C’est un grand moment pour mon entreprise”, a-t-il déclaré. « J’ai une équipe incroyable derrière moi, je ne suis que la figure de proue. J’ai des gens formidables pour le développement, des écrivains, de grandes têtes qui font sortir les trains de la gare.

Son emploi du temps ne ralentit pas de sitôt. Daniels développe une série sur le légendaire artiste Sammy Davis Jr. et une adaptation du roman d’espionnage classique “The Spook Who Sat by the Door”. D’autres plans incluent une série de style “Cagney & Lacey” mettant en vedette un flic noir sexuel fluide en partenariat avec un partenaire homophobe et un film d’horreur avec la star de “The United States vs. Billie Holliday” Andra Day et un éventuel spin-off “Empire”.

Daniels a parlé au Times de ses nouvelles émissions, pourquoi il avait trop peur d’écrire et de diriger des épisodes du redémarrage de “The Wonder Years” et comment il est toujours blessé par l’annulation de “Star”, sa série Fox sur un groupe de chanteuses. qui a été abandonné après trois saisons.

Laura Kariuki, à gauche, Elisha Williams, Saycon Sengbloh et Dulé Hill sont à l’affiche du reboot de “The Wonder Years” par le producteur exécutif Lee Daniels.

(Erika Doss / ABC)

Étiez-vous fan des « Wonder Years » originaux ?

Je l’ai aimé. J’aimais Fred et j’aimais le monde. Marc [Velez, president of Lee Daniel Entertainment] a déclaré que tout le monde était ravi que Lee Daniels le fasse. Ils voulaient que je le dirige. Mais non. Je ne voulais pas l’écrire, je ne voulais pas le diriger. Ce spectacle était si bon, et je ne savais pas comment réinterpréter ce monde et le moderniser. Je ne voulais pas prendre cette chance et tout gâcher. J’ai rencontré Saladin Patterson, qui est un écrivain chevronné, et il a eu une vision fantastique du sujet.

Le spectacle mettra en vedette une famille noire dans les années 1960. Il est ironique de penser à cela comme « les années merveilleuses ».

C’est la période où j’ai grandi. Je le sais si bien et je ne pense pas que nous ayons jamais vu une famille noire de cette période sur une base hebdomadaire. C’est une famille de classe moyenne. Quand on pense aux familles noires de cette époque, on pense qu’elles sont appauvries. Nous ne pensons pas aux « années de merveilles ». Mais cette période a été un grand moment pour moi. Ce sera formidable pour l’Amérique de pouvoir regarder cette époque de mon point de vue, du point de vue de Saladin.

Nous explorons tout ce que “The Wonder Years” a fait, mais d’un point de vue noir. Et c’est fascinant. Nous n’avons jamais vu cela auparavant. Je suis ravi que Fred en supervise la réalisation. Il en a vraiment le ton. Je n’ai pas à donner de notes ou quoi que ce soit.

Dans une scène du pilote qui m’a impressionné, vous voyez quelques enfants blancs s’approcher d’une fontaine à eau, mais ils se détournent rapidement lorsqu’ils voient un enfant noir en boire.

Je vous le dis, Saladin et Fred Savage ont tout compris – toutes les nuances.

Vous semblez également très enthousiasmé par « Ms. Tapoter.”

C’est une voix unique que nous n’avons jamais entendue, avec un showrunner pour la première fois en Jordan Cooper, que j’ai découvert au Public [Theater, in New York]. Nous suivions la voie habituelle pour trouver quelqu’un qui pourrait vraiment raconter l’histoire de Pat, mais ils ne l’ont pas compris. Parfois, vous êtes tellement abattu par le système de studio que vous écrivez simplement dans la boîte. Ces gens ne savaient pas écrire en dehors des sentiers battus. Jordan n’avait jamais rien écrit pour la télévision auparavant, donc il ne connaissait pas du tout les règles. Je l’ai amené sur “Star” pour lui montrer comment ça marche, puis je l’ai jeté aux loups et lui ai fait écrire cette émission. C’est scandaleux, c’est sombre, et pourtant hystérique. C’est la première fois que Disney travaille avec BET+.

Vous avez parlé de la lutte pour le diffuser.

Il avait été viré à Fox et Hulu. C’était trop noir, trop réel. C’est une dealer de crack qui a changé sa vie. C’est une « Roseanne » noire. C’était trop réel pour que les cadres blancs le comprennent.

Yaya DaCosta dans “Notre genre de personnes”.

(Michael Becker / Renard)

Que t’ont-ils dit ? Ils ne vont pas vous dire que c’est “trop ​​noir”.

Ils ont juste dit qu’ils n’avaient pas compris.

Votre marque n’est généralement pas associée à la comédie.

Je ne sais pas comment faire de la comédie pure. C’est hors de ma ligue. Ces deux émissions sont très provocantes. Le spectacle de Pat est profond, et “Wonder Years” est un genre d’humour très spécifique. Il y a des trucs de poids là-dedans. C’est une comédie autant que je peux vous en donner. Bien sûr, quand vous regardez “Empire”, Cookie n’aurait pas pu vous faire plus rire. Un sens de l’ironie est ce que je recherche dans toutes les émissions sur lesquelles je travaille. Je veux que tu ressentes toutes sortes de choses, même avec la comédie.

Maintenant qu’un certain temps s’est écoulé, quel est votre point de vue sur l’expérience « Empire » ? C’était un spectacle tellement révolutionnaire.

C’est marrant. Je ne comprenais pas ce que nous faisions. Je ne comprenais pas la télévision. Je pensais que c’était le pilote, que je pourrais partir après ça et faire un film. Puis ils m’ont dit qu’il avait été ramassé : « Tu dois aller l’écrire. Et j’ai dit : « Écrire sur quoi ? De quoi parles-tu? Ça m’a tué de faire cet épisode ! Êtes-vous fou?” Je jure devant Dieu, je ne savais pas. C’est comme ça que j’étais naïf.

Je me suis battu pour raconter mon histoire, et je suis vraiment reconnaissant d’avoir eu quelqu’un comme Dana Walden [the former CEO of Fox Television, who is now chairman of entertainment at Walt Disney Television], qui m’a finalement donné ce que je voulais à l’époque.

Votre suivi était “Star”, à propos de trois sœurs chanteuses. Vous avez semblé bouleversé quand il a été annulé.

Je pense qu’il était en avance sur son temps, comme “Empire”. C’était avant “Pose”. J’y avais des personnes transgenres et fluides. C’est le monde que je connais. Les critiques ne savaient pas comment s’y prendre. Mais les rues savaient. Twitter noir savait. Et ils sont devenus fous quand il a été annulé. Je reçois toujours des plaintes concernant le fait qu’il ne soit plus diffusé. Cela fait très mal. C’était mon âme. Nous ne faisions pas de déclaration sur les gays ou la communauté LGBTQ. C’était. Nous étions.

Est-ce excitant d’avoir trois émissions si différentes sur trois plateformes différentes ?

Je ne sais pas encore avant la réponse, jusqu’à ce que nous entendions ce que les gens ont à dire sur les émissions. Le plus dur pour moi, c’est que je suis très pratique. Je dois apprendre à prendre du recul. Je n’ai pas le temps d’arroser toutes les plantes. C’est ce que j’apprends : arrêtez le contrôle. Cela n’arrive que lorsque vous réalisez un film, M. Daniels. Il ne s’agit pas de réécrire les showrunners. Il s’agit de leur donner une voix et de les encourager à aller, espérons-le, dans la bonne direction.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));