Les cadres de l’appareil photo Apple détaillent les mises à niveau de l’iPhone 13 et la chronologie des nouvelles fonctionnalités

Apple continue de promouvoir fortement le nouveau matériel de caméra de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro dans les interviews de presse. Cette fois-ci, Jon McCormack (VP de l’ingénierie logicielle de la caméra) et Graham Townsend (VP de l’ingénierie matérielle de la caméra) d’Apple se sont entretenus avec GQ Magazine pour approfondir les nouvelles fonctionnalités, la puce A15 Bionic, et plus encore.

L’un des commentaires les plus intéressants est venu de Townsend, lorsqu’il a mis en lumière combien de temps à l’avance Apple prévoit généralement les fonctionnalités de l’appareil photo de l’iPhone :

« La planification doit commencer environ trois ans à l’avance, car c’est à ce moment-là que nous fixons réellement les spécifications du silicium », explique Townsend. « Ainsi, par exemple, le capteur est défini à ce stade et le processeur A15 Bionic est également gelé. C’est à ce moment-là que nous devons commencer à parler avec Jon et prédire les expériences que nous voulons. Évidemment, lorsque nous avons conçu le nouvel objectif ultra-large, nous allions livrer des photos macro. Mais comment cela va-t-il fonctionner à la fois en images fixes et en vidéo ? »

McCormack décrit le processus de création du mode Cinématique comme un avec «beaucoup de routes venteuses».

«Ce fut un long processus avec beaucoup de routes venteuses, mais comme la plupart des choses profondes, cela prend du temps», explique McCormack. « Nous ne regardons pas seulement la profondeur de chaque image, mais il y a aussi cette chose appelée stabilité temporelle : lorsque nous nous déplaçons entre les images avec des personnes en mouvement, comment pouvons-nous nous assurer que vous ne vous retrouvez pas avec des bords étranges et des trucs comme cette?”

Quant à l’avenir, Townsend dit que l’objectif d’Apple reste simplement de rendre l’appareil photo aussi puissant que possible chaque année :

« Nous ne demandons pas l’impossible, mais nous demandons que la caméra donne le meilleur d’elle-même chaque année », déclare Townsend. « Au cours des 10 dernières années, nous avons constaté une amélioration spectaculaire, mais il n’y a pas de repos. »

La critique complète vaut la peine d’être lue et se trouve sur le site Web du magazine GQ.

