Les cadres parlent des tendances beauté de la rentrée scolaire – WWD

Alors que les étudiants retournent à l’apprentissage en personne, les détaillants de masse voient des signes d’une augmentation saisonnière des achats de produits.

Les implications pour la beauté sont innombrables, compte tenu de l’avènement de plateformes comme TikTok et du regain d’intérêt pour les soins personnels catalysé par la pandémie.

«Quand je pense à la rentrée, cela me rappelle des rames de papier et de stylos, et des trucs comme ça. Nous nous sommes éloignés de cela et pensons plus largement au retour à l’école et à la profondeur de l’expérience », a déclaré Andrea Harrison, vice-présidente de la beauté chez CVS.

“Nous nous concentrons davantage sur la fourniture à nos clients de moyens de protéger la santé de leur famille”, a poursuivi Harrison, affirmant que CVS “développe notre attention pour être beaucoup plus inclusif dans la beauté et les soins personnels, et ces choses apportent hygiène, confiance et l’expression de soi.

Les soins personnels sont toujours au premier plan, mais pas au sens traditionnel du terme. « On met de plus en plus l’accent sur tout ce qui touche à la confiance, alors [categories] comme le nettoyage personnel et le désinfectant pour les mains sont vraiment une partie croissante de cette histoire pour le client qui remplace une définition de la beauté. Il s’agit de prendre soin de soi de bout en bout », a déclaré Harrison, qui a ajouté que l’hygiène bucco-dentaire « a absolument été en feu ».

Pour d’autres marques et détaillants, les comportements de consommation persistants de la pandémie s’avèrent plus collants que jamais. “Nous avons développé ce comportement consistant à prendre un moment pour vous-même, à prendre un bain ou à utiliser des produits que vous n’auriez pas normalement utilisés”, a déclaré Anisha Raghavan, directrice du marketing de No7 Beauty Company, la filiale de marque de Walgreens Boots Alliance.

« Nous assistons à l’amplification des tendances et de la croissance de la rentrée scolaire que nous observions déjà », a déclaré Raghavan. “Certaines de ces tendances incluent la simplification des routines, les personnes disposées à essayer de nouvelles marques, à la recherche de valeur, ainsi que les tendances basées sur les ingrédients.”

Soap & Glory, a déclaré Raghavan, a découvert dans une étude récente que 70% des consommateurs accordaient plus d’importance aux soins personnels qu’il y a un an. “Quand nous regardons ce que nous lançons, les gommages pour le bain et le corps sont en hausse de 59%, mais les gommages Soap & Glory sont en hausse de 80%”, a-t-elle déclaré.

WBA a également récemment lancé Boots Ingredients, une gamme de produits chez Target centrée sur des noms d’ingrédients uniques, en réaction à « voir beaucoup de tendances basées sur les ingrédients, et nous avons vu les consommateurs dire que la valeur était un facteur important », a déclaré Raghavan.

Les cosmétiques de couleur sur le marché de masse connaissent une résurgence et No7 en a également récolté les fruits. “Les cosmétiques sont définitivement une catégorie qui se développe à nouveau”, a déclaré Raghavan, précisant que “le sérum pour cils est vraiment chaud en ce moment, ainsi qu’un retour aux rouges à lèvres et aux mascaras”.

Les produits d’extérieur trouvent un écho tout aussi fort chez CVS. «Nous continuons de voir des clients se précipiter pour des catégories de confiance, des choses comme le rouge à lèvres et les cosmétiques traditionnels. Les soins solaires ont été une démonstration fantastique du retour des gens », a déclaré Harrison.

L’expression est toujours au premier plan. « Les clients aiment toujours les tendances, cependant. Nous voyons toutes sortes de couleurs audacieuses pour les ongles et les cheveux voler des étagères », a ajouté Harrison. «Ce que nous entendons des clients, c’est qu’il y a eu une si longue période de manque d’expression de soi, et qu’il y a tellement de nouveautés qu’ils n’ont pas essayé qui sortent. Ils essaient de remplacer leurs trousses de maquillage pleines de trucs qui traînent depuis un an. Il s’agit vraiment de trouver de nouvelles choses, de les rafraîchir et de les remplacer en même temps.

À cette fin, Raghavan est optimiste quant aux ventes dans toutes les catégories. “Les gens sont à nouveau prêts pour la vraie vie, et les comportements d’achat l’indiquent”, a-t-elle déclaré.

