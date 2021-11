Les cadres supérieurs de l’Ibex 35 gagnent près de 100 fois plus que leurs salariés

16/11/2021 à 14:38 CET

Paula Clément

La rémunération des plus hauts dirigeants de la Bouquetin 35 Il a baissé de 20 % l’année dernière, et malgré cela, il y a un écart croissant entre votre salaire et celui de vos travailleurs. Selon les données de l’entreprise Avocats KPMG, les PDG de ce groupe d’entreprises ont reçu en 2020 jusqu’à 99,4 fois plus que le modèle. Un an plus tôt, la même comparaison montrait une distance considérablement plus faible, de 78 fois.

Cette aggravation de l’écart entre les salaires est directement attribuée aux records de régulation du travail temporaire (erte), qui ont fait baisser les salaires des travailleurs. En ce sens, les écarts les plus importants sont dans le secteur de la construction et des infrastructures, domaines dans lesquels les cadres supérieurs gagnaient près de 180 fois plus que les salariés ordinaires et où cet écart s’est accru de plus de 90 points.

Elle est suivie, avec des rapports proches, par la l’industrie et la technologie et les télécommunications. En effet, seuls les secteurs de la finance et des assurances, du pétrole et de l’énergie, des transports et du tourisme et de l’immobilier enregistrent des réductions de cet écart par rapport à 2019. Cependant, également dans ces cas, les PDG d’Ibex 35 ont reçu entre 44 et 22 fois plus que les travailleurs des mêmes entreprises.

Et tout cela en tenant compte, en plus, que la pandémie a réduit la rémunération des PDG. Dans le cas du marché continu (sociétés cotées en bourse mais qui ne font pas partie du bouquetin 35) la différence avec 2019 est de 9 %, loin des 20 % enregistrés en moyenne par les cadres du bouquetin. Cette baisse est à nouveau attribuée à la pandémie et à la baisse du chiffre d’affaires et des bénéfices avant impôts et amortissements (Ebitda).

L’écart salarial s’aggrave

Un autre écart qui s’est également creusé l’année dernière était le genre : au sein des conseils d’administration de ces entreprises, les hommes gagnaient 10,3 % de plus en moyenne que les femmes, alors que cette différence était de 7,4 % un an plus tôt. Dans ce cas, les responsables de la rédaction du rapport expliquent que les managers travaillent en moyenne dans des entreprises un peu plus grandes qu’eux, ce qui pourrait expliquer cette distance.

« Dans le bouquetin 35, au cours des cinq dernières années, les salaires des femmes ont toujours été inférieurs à ceux des hommes, étant des hommes au cours des trois dernières années dans des entreprises égales ou supérieures aux femmes, ce qui pourrait aider à l’explication & rdquor;, est détaillé dans le rapport.

Absence de corrélation entre la facturation et les salaires

Au-delà de cela, KPMG Abogados conclut qu’il existe un manque de corrélation entre les salaires et la taille et la complexité des sociétés cotées, même si dans ce cas, il concentre ses critiques sur le marché continu. Cela met en évidence – ils résument à partir de la signature – la nécessité d’améliorer les pratiques lors de la détermination du montant de la rémunération globale des administrateurs.

« De plus, en analysant la rémunération par rapport à la taille des entreprises, le rapport de KPMG précise qu’il est impossible d’expliquer la rémunération par les résultats et qu’il y a une absence flagrante de relation entre rémunération et chiffre d’affaires », précise le communiqué. soulignent les analystes.