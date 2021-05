Les cafés parisiens rouvrent, la restauration en plein air reprend en France – WWD

La culture des cafés parisiens est revenue à la vie alors que les verrouillages se sont atténués en France après six mois de fermetures. La levée tant attendue des restrictions sur les repas en plein air a provoqué un afflux d’habitants sur les terrasses des bars et des restaurants de la ville, défiant les craintes que des intempéries occasionnelles n’altèrent les esprits.

Indépendants des averses de pluie intermittentes, les gens sont venus en masse, s’habillant pour l’occasion et enfilant des vêtements de pluie. Le premier jour de la réouverture, le temps s’est éclairci dans la soirée, permettant aux gens de profiter pleinement du couvre-feu plus tardif, qui a été repoussé de 19 h 00 à 21 h 00. Les lieux culturels ont également repris vie et les visiteurs se sont infiltrés dans la célèbre ville. des destinations comme le musée du Louvre, et de nouvelles aussi, avec l’inauguration de la Fondation Pinault, tandis que la tour Eiffel ne rouvrira qu’à la mi-juillet.

La capitale française a fait preuve de résilience malgré l’absence de visiteurs internationaux, qui avaient considérablement augmenté dans les années qui ont précédé la pandémie, animant la ville et ses monuments, servant de sources de revenus clés pour la scène commerciale – en particulier le haut de gamme. Les grands magasins ont rouvert en fanfare, les cadres prononçant des discours de bienvenue et les vendeurs faisant la queue pour accueillir les clients.

«L’ambiance était joyeuse», a observé un responsable des Galeries Lafayette. «C’était vraiment émouvant», a déclaré un représentant du Printemps, soulignant que la nouvelle directrice du grand magasin parisien Laurence Nicolas était sur place, aux côtés du PDG Jean-Marc Bellaiche.