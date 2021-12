Les caisses d’épargne allemandes accepteront-elles les crypto-monnaies ?

Alors que les crypto-monnaies continuent d’étendre leur influence, on observe l’intérêt de certaines institutions financières à en tirer parti. En ce sens, les caisses d’épargne en Allemagne ont manifesté l’intention de faire voter leur utilisation au sein des comptes utilisateurs traditionnels.

Un vote sera pris

Alors que des institutions financières plus traditionnelles s’intéressent au monde de la cryptographie, il existe également un certain optimisme du côté allemand. De cette façon, les institutions allemandes consolideront un processus de vote pour déterminer si les crypto-monnaies seront utilisées ou non.

Parmi tous les actifs qui circulent entre les caisses d’épargne, Bitcoin et autres crypto-monnaies feraient partie de l’environnement. Avec cela, environ 50 millions d’utilisateurs des box pourront échanger des actifs cryptographiques directement avec leurs comptes traditionnels.

Ces institutions, d’administration publique et également connues sous le nom de « Sparkassen » mèneront le processus au début de 2022.

On s’attend à ce que parmi les fonctionnaires, l’approbation d’un système qui était déjà en développement, avec des tests secrets, soit décidée. Sachant qu’un vote aura lieu, les expérimentations avec les crypto-monnaies auraient été faites en amont. Cependant, il n’a pas encore été confirmé pour approbation, tout dépendra du processus à finaliser.

L’intérêt des établissements

Bien que cette fois, la volonté des institutions allemandes traditionnelles d’entrer dans le monde de la cryptographie soit assimilée, ce ne serait qu’une tentative parmi plusieurs. Le secteur financier au quotidien semble montrer un intérêt croissant pour la participation aux crypto-monnaies.

Quant à la fluctuation des actifs numériques, les caisses d’épargne ont tourné les yeux lorsque l’opportunité s’est présentée d’entrer sur le marché en pleine croissance.

Au cours des mois précédents, une législation a été approuvée qui a permis aux institutions d’investir 20% des actions dans le domaine de la cryptographie. Lorsque la loi a été adoptée en juin 2020, l’argent a circulé rapidement. Dans les premiers instants, environ 400 millions de dollars ont commencé à circuler.

Le scénario de la crypto-monnaie n’est pas inconnu de l’économie allemande, puisque les institutions financières traditionnelles sont optimistes.

En plus de cela, les bourses allemandes et les utilisateurs de ces institutions présentent une position positive concernant la mise en œuvre et l’utilisation des actifs cryptographiques.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport