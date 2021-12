Les caisses d’épargne allemandes se préparent à offrir du Bitcoin à 50 millions de clients

Pour Hannah Perez Les Sparkassen, les caisses d’épargne allemandes, discuteront d’un projet qui leur permettra de lancer des services de crypto-monnaie l’année prochaine.

***

En Allemagne, les Sparkassen, ou caisses d’épargne, se préparent à adopter les crypto-monnaies en 2022.

Selon des informations publiées par les médias locaux, les comités des caisses d’épargne travaillent sur un projet qui leur permettra d’offrir des services d’échange de devises numériques. Une équipe dédiée du fournisseur de services technologiques S-Payment prépare le concept alors que les comités Sparkassen se préparent à voter sur le projet au début de l’année prochaine.

Les caisses d’épargne sont un sous-secteur important des banques publiques en Allemagne. Actuellement, il existe environ 370 caisses d’épargne constituées sous l’égide de l’Association allemande des caisses d’épargne (Deutscher Sparkassen- und Giroverband). Chaque Sparkasse est indépendante, gérée localement et tournée vers les clients de la région où elle est implantée.

Sparkassen discutera d’un projet d’adoption des crypto-monnaies en 2022

Le lancement d’un service de crypto-monnaie par les caisses d’épargne allemandes pourrait voir un grand nombre d’utilisateurs entrer sur le marché des actifs numériques.

le Les caisses d’épargne ont une clientèle combinée de 50 millions de personnes, un chiffre très proche du nombre de comptes PayPal actifs pour le deuxième trimestre 2021. Considérés comme les leaders du marché parmi les institutions financières allemandes, Sparkassen gère environ 1,4 billion d’euros, soit 1,58 billion de dollars US.

Selon une enquête conjointe de Finance Forward, Finanz-Szene et Capital, l’approbation du projet permettrait aux clients des caisses d’épargne d’accéder à des services tels que l’achat et la vente de crypto-monnaies directement via leurs comptes bancaires ; ceci sans avoir recours à des plateformes d’échange telles que Coinbase et sans exigences de vérification supplémentaires.

Les rapports mentionnent que les caisses d’épargne pourraient adopter des devises telles que Bitcoin et Ethereum. En attendant, ils ajoutent que les institutions municipales travailleraient au développement de leurs propres portefeuilles numériques pour se préparer à cette adoption.

L’adoption possible des monnaies numériques intervient à un moment où Sparkassen étend ses supports de paiement. En août de cette année, les caisses d’épargne allemandes ont ajouté la prise en charge d’Apple Pay. Tel que rapporté par Finance Forward, dans les semaines qui ont suivi cette annonce, Apple a signalé que 1,5 million de clients Sparkassen utilisaient déjà Apple Pay.

Selon le même support, les résolutions correspondantes pourraient être approuvées à la fin du premier trimestre, afin que les premières caisses d’épargne puissent lancer le portefeuille crypto en cours d’année, au moins à titre de test.

A noter qu’à terme, chaque caisse d’épargne devra décider de manière indépendante si elle proposera ou non des crypto-monnaies à ses clients, en fonction des résultats du vote du projet. Les caisses d’épargne allemandes et l’association Giro ont refusé de commenter les plans lorsqu’on leur a demandé, a déclaré le point de vente Capital.

Lecture recommandée

Sources : Capital, Finance Forward, Décrypter

Article de Hannah Estefanía Pérez / Bitcoin quotidien

Image de Unsplash