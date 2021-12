Les calamités des Lakers

Saison difficile à Los Angeles. La bague 2020 a été laissée pour compte et les problèmes sont déjà bien plus qu’un modèle vieillissant. Lorsque les Angelenos ont ajouté trois victoires consécutives pour la première fois de la saison, les choses se sont compliquées : Blessure d’Anthony Davis et réapparition du coronavirus. La première chose n’est pas nouvelle, puisque nous discutons avec un homme très vulnérable physiquement, mais cela réduira le jeu intérieur de l’équipe pendant plusieurs semaines. Le second, est passé d’un problème trivial il y a un mois à exploser de manière extraordinaire ces derniers jours, avec une centaine de joueurs NBA impliqués dans des protocoles de santé et de sécurité, une expression qui est le pain quotidien des dernières dates. Soudain, les choses sont comme il y a presque un an, la concurrence ne réagit pas en pensant au jour de Noël lucratif et vous ne pouvez pas tirer de conclusions de jeux dans lesquels il y a un grand nombre de victimes.

Les Lakers ont, pour le moment (il faut souligner que pour l’instant), Russell Westbrook, Talen Horton-Tucker, Dwight Howard et Malik Monk hors du jeu pour cause de coronavirus ; ainsi qu’Anthony Davis avec une blessure au genou. Le jeu intérieur est parti pour eux: ni Howard ni Davis ne sont disponibles et DeAndre Jordan est loin d’être un joueur fiable. Il y a toujours Jay Huff, un contrat à double sens qu’il utilise pour jouer également en G League avec les South Bay Lakers. Il mesure 2,16 et a 24 ans, mais on sait peu de choses sur lui et il ne semble pas que ce soit la solution, bien que Frank Vogel soit obligé de tirer son physique pour que la situation se tienne d’une manière ou d’une autre et ainsi occuper un poste dans lequel il n’y a actuellement rien ni personne.

Vogel lui-même a été interrogé au cours de ces mois, mais Jeannie Buss a déjà déclaré que tant que tous les joueurs ne seraient pas disponibles, il ne prendrait aucune décision hâtive. Ça oui, qu’en ce moment, entre blessures et coronavirus, cela ressemble à une chimère. Trevor Ariza et Kendrick Nunn n’ont même pas fait ses débuts, il manquait déjà un centre à une équipe qui est pratiquement restée sans aucun et la situation tourne au désastre. Et non plus à cause des démérites des Lakers, qui ont établi la défense et ont eu la meilleure version de LeBron lors des derniers matchs. Et aussi avec un très bon de Westbrook, qui a depuis longtemps cessé d’être le problème et passait un moment fantastique avant d’entrer en quarantaine. Désormais, la catastrophe est hors de leur contrôle et ce sont toutes des calamités qui affectent psychologiquement le groupe et quittent l’entité, du conseil d’administration au dernier joueur, pieds et poings liés.

De mal en pire

Maintenant, les Lakers ont un Isaiah Thomas ressuscité et ils jouent contre les Bulls décimés (s’il n’y a plus d’annulations) avant de se rendre à Los Angeles pour jouer trois matchs consécutifs à domicile. Et maintenant, quel que soit le rival, la clé sera la résilience et la capacité du conseil d’administration à compléter le personnel avec des contrats de 10 jours et des réajustements occasionnels. Le marché n’a plus d’importance, la santé compte : ils ont annoncé que Davis serait absent pendant un mois, quatre semaines, soit 13 matchs. Mais son genou est douloureux et la récupération moyenne de ces maux est de six semaines, ce qui équivaudrait à 22 matchs de hors-jeu et sans intérieurs dans la rotation.

Y Davis, que ya estaba jugando bastante regular (23,3 puntos de promedio, muy lejos de su mejor nivel y muy mermado en lo que se refiere a las cualidades básicas que le convirtieron en un elemento clave del anillo de 2022), no es l’unique problème. Il faudra voir combien de joueurs supplémentaires entrent dans les protocoles d’hygiène et de sécurité et quelles sont les restrictions que la NBA met au-delà de faire plus de tests pendant les vacances de Noël. Alors que la situation continue comme ça, Adam Silver va être contraint de prendre des décisions plus drastiques et, qui sait, d’arrêter la compétition pendant un certain temps une fois le jour de Noël sauvé. Pour le moment, toutes sont des hypothèses pendant que la pandémie suit son cours et pratiquement toutes les équipes de la compétition en sont affectées.

Les Lakers sont sixièmes de la Conférence Ouest, ont une fiche de 16-14 et sont dans l’ombre, comme le reste d’une ligue dans laquelle presque personne ne jouait particulièrement bien. Bien sûr, les Lakers n’ont pas tout perdu non plus : Ils sont la huitième meilleure attaque, en plus d’occuper la sixième place de la compétition aux rebonds, la onzième en passes décisives, le sixième en interceptions et le quatrième en blocs. Maintenant, la pandémie frappe durement l’équipe de Frank Vogel, qui a également vu des blessures. Et une chose est évidente : ce n’est pas la même chose que tout ça, si ça revient à une situation normale plus tard, ça touche une équipe jeune et vigoureuse que les Lakers. L’âge peut être un facteur clé, LeBron a déjà souffert du calendrier condensé de la saison dernière et la liste compte de nombreux joueurs vétérans. Pour le moment, et sans nouvelles d’Adam Silver, les Lakers ont des problèmes. Et sans Davis et avec le coronavirus, ce sera peut-être au tour de LeBron de jouer un héros tant qu’il ne sera pas la proie des blessures ou de la pandémie. Ce ne serait pas la première fois qu’il le ferait. Il devra y avoir une lueur d’espoir entre tant de chamalidad. C’est presque une question de statistiques.