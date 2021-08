Les co-créateurs de Whitest Kids ‘U Know de Trevor Moore lui ont rendu un hommage muet avec les fans samedi soir. Le comédien Darren Trumeter a posté une photo de lui-même et des trois autres membres survivants du groupe de comédies assis dans d’élégantes chaises à dossier haut, avec une cinquième chaise vide au milieu. Les fans ont vite compris qu’il était réservé à Moore, décédé plus tôt ce mois-ci.

La photo montrait Trumeter avec Zach Cregger à sa gauche, suivi de Sam Brown puis de Timmy Williams. Tous les quatre étaient des membres originaux de The Whitest Kids U’ Know (WKUK) avec Moore. Ils ont fondé leur groupe à la New York School of Visual Arts (SVA) et ont joué des sketchs comiques au théâtre de l’école et dans d’autres lieux. En quelques années, cela leur a valu un contrat télévisé, menant à leur émission très appréciée diffusée sur Fuse et IFC. Le groupe s’est séparé vers 2011, et Moore les a réunis en 2020 pour des performances virtuelles pendant la pandémie de COVID-19, donc son décès semble maintenant particulièrement tragique pour certains fans.

pic.twitter.com/HSH0C9UNII – Darren Trumeter (@darren_trumeter) 28 août 2021

Le message de Trumeter montrait les quatre hommes en costume noir avec des boissons à la main, indiquant à certains fans qu’ils pourraient être à des funérailles ou à un service commémoratif pour Moore. D’autres se sont demandé si cette image provenait d’une production se déroulant à un moment donné dans un passé récent, mais la plupart ont simplement commenté leurs condoléances pour l’ami proche qu’ils ont tous perdu.

Moore est décédé le samedi 7 août à Los Angeles, en Californie, à l’âge de 41 ans. Il a été impliqué dans une sorte d’accident, dont les détails n’ont pas encore été révélés, mais selon le New York Times, le rapport du coroner note qu’il était dans sa propre cour à ce moment-là.

Moore était connu pour avoir surpris les téléspectateurs avec le placement d’humour d’actualité dans des endroits apparemment idiots. Il a souvent abordé la politique dans son travail, faisant référence aux théories du complot et condamnant les riches et les puissants de toutes les manières possibles. Ces thèmes ont été transférés de WKUK à ses travaux ultérieurs, y compris les textes spéciaux Drunk Texts to Myself de Comedy Central.

Moore a réuni les autres membres de WKUK pour des diffusions en direct régulières sur Twitch à partir de l’année dernière, et ils sont devenus extrêmement populaires extrêmement rapidement. Les cinq d’entre eux ont attiré de grandes foules, ont créé une page Patreon et ont commencé à collecter des fonds pour faire le film WKUK qu’ils n’ont jamais eu le temps de faire ces dernières années. Il serait toujours sorti, puisque Moore a fini d’enregistrer toutes ses lignes avant sa mort.

Trumeter, Cregger, Brown et Williams continuent de diffuser certains de ces flux Twitch et d’autres événements virtuels sans Moore, pleurant souvent avec les fans en ligne. On ne sait pas quand leur film d’animation Mars pourrait être diffusé, ni où.