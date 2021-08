Les collaborateurs de Trevor Moore et les co-stars de The Whitest Kids U’ Know ont rejoint les fans lors d’un livestream Twitch ce week-end pour pleurer le comédien. Moore est décédé le vendredi 7 août dans un accident dont les détails n’ont toujours pas été entièrement révélés. Ses amis et collaborateurs de longue date ont remercié les fans pour leur soutien pendant cette période difficile pour tous.

More avait 41 ans lorsqu’il est décédé ce mois-ci et laisse dans le deuil sa femme et un fils. Il était peut-être mieux connu pour avoir cofondé le groupe de sketchs humoristiques Whitest Kids U’ Know, qui a débuté en 1999 et a obtenu une émission télévisée en 2006. L’émission est passée de Fuse à IFC alors que les dirigeants débattaient constamment de la comédie extrêmement actuelle et explicite. groupe produit. Les quatre collaborateurs originaux de Moore étaient sur le livestream de ce week-end – Zach Cregger, Sam Brown, Timmy Williams et Darren Trumeter.

“Cela a beaucoup compté pour moi – et je sais que cela a beaucoup compté pour la famille de Trevor – de voir l’effusion dans cette communauté d’amour, et tout ça, a déclaré Cregger vers le début du stream. “C’est vraiment a signifié beaucoup. Je vais probablement pleurer… Merci les gars pour tous vos messages… Je l’ai déjà dit, mais Trevor a vraiment ressenti l’amour de vous, cette communauté. Ce n’était pas seulement une chose à sens unique pour lui.”

Les quatre comédiens ont parlé de l’héritage de Moore et de sa personnalité pendant environ 1 heure et 40 minutes pendant le flux. Ils ont également fait d’autres émissions depuis le décès de Moore, remarquant souvent à quel point leur fandom en ligne est devenu très soudé. Ils ont également donné quelques mises à jour sur les futurs projets du groupe, y compris ceux qui seront achevés sans Moore.

“Nous allons finir Mars !” Gregger a révélé dans le flux. “Toutes les répliques de Trevor sont enregistrées, il a donné des notes sur l’animatique, tout ce que nous devons faire est fait. Donc, le Mars qui va être complété est le Mars que – je veux que tout le monde sache – Trevor a signé au.”

Mars est un prochain film d’animation sur lequel les White Kids U’ Know ont travaillé dans le cadre de leur relance. Le groupe s’est réuni pendant la pandémie de COVID-19 pour du contenu virtuel, y compris des vidéos et des diffusions en direct, et a lentement étendu ses plans au cours des mois qui ont suivi. Leur flux Twitch comprenait un segment intitulé “Self Suck Saturday”, qui a été renommé ce week-end en “Sad Suck Saturday”.

Leur podcast Newsboyz a également commencé en tant que segment Twitch, mais Moore l’a rapidement surnommé “l’émission phare” de leur résurgence. Cregger a expliqué que le dernier épisode était en fait l’une des dernières choses que Moore ait jamais faites. Il a déclaré: “Trevor est mort, genre, deux heures après que nous ayons terminé le dernier Newsboyz, et nous n’avons pas téléchargé ce Newsboyz sur YouTube. Et la seule raison pour laquelle nous ne l’avons pas fait, c’est que ça me faisait bizarre, parce que je savais qu’il y avait juste ça va être, genre, un intérêt morbide pour cette vidéo… Nous allons la mettre en ligne… Je suis vraiment content d’avoir celle-là, parce que Trevor était dans un super — Trevor était un gars heureux ! C’était une nuit heureuse, je suis heureux d’avoir mis ça en place.”

Les quatre comédiens ont décrit certains plans pour le contenu futur, mais ont laissé en suspens d’autres aspects de leur avenir, ne voulant pas éclipser la période de deuil de Moore avec des considérations logistiques. Ils acceptent toujours les adhésions sur Patreon et apparaissent régulièrement sur Twitch, puis téléchargent ces flux sur YouTube. On ne sait pas quand sortira le film financé par le crowdfunding Mars.