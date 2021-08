Les camarades du groupe Sinsaenum de Joey Jordison : “Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour l’aider et nous n’avons pas pu le joindre”

Joey Jordison‘s SINSAENUM les membres du groupe ont rendu hommage au défunt récemment décédé NŒUD COULANT batteur, affirmant que « son amour et sa passion pour la musique étaient inégalés » et l’appelait « l’un des musiciens les plus influents » du genre métal extrême.

JordisonLa famille de s a confirmé qu’il est décédé « paisiblement dans son sommeil » le 26 juillet d’une cause non précisée. Il avait 46 ans.



Plus tôt dans la journée (jeudi 5 août), les autres membres de SINSAENUM a publié la déclaration suivante : « Nous sommes profondément attristés par la perte de notre ami et frère Joey Jordison. Il était bien sûr l’un des batteurs les plus influents du genre, réécrivant complètement le jeu de la batterie métal, et c’était vraiment un honneur de partager ne serait-ce qu’une petite partie de cela avec lui. Il a apporté quelque chose à la table qu’aucun autre musicien ne pouvait, et son amour et sa passion pour la musique étaient inégalés dans un monde d’artistes blasés.

“Pour nous Joey faisait partie de la famille, et comme une famille, nous nous disputions et pleurions, mais nous riions surtout et nous nous souciions profondément les uns des autres. Son image publique avait un ton sérieux, avec un extérieur diabolique, pourtant il avait le plus grand cœur, et nous avons eu la chance de pouvoir voir le côté le plus doux de lui. Joey avait aussi ses démons, et rien ne fait plus mal que de savoir que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour l’aider et que nous ne pouvions pas le joindre. Il ne s’est jamais senti meilleur que quiconque et ferait tout son possible pour tout mettre et tout le monde au-dessus de ses propres besoins.

« Nos cœurs vont à [his ex-girlfriend] Amanda, à sa famille et aux vrais amis qui le surveillaient.

“Et à tous nos fans et amis qui nous ont tendu la main en cette période de deuil, merci.

“Compte tenu de tout, il sera difficile au début d’avancer, d’autant plus que nous avions déjà commencé à écrire le nouvel album, mais nous persévérerons et honorerons son héritage dans tout ce que nous ferons à l’avenir. Ce prochain disque sera dédié à la mémoire de lui, comme c’est ce Joey aurait voulu.

“La grêle et les cornes comme Joey dirait. Tu nous manques Jsaenum, et je t’aimerai pour toujours.”

NŒUD COULANT a annoncé sa scission avec Jordison en décembre 2013 mais n’a pas révélé les raisons de sa sortie. Le batteur a ensuite publié une déclaration disant qu’il n’avait pas quitté le groupe.

La même année qu’il a quitté NŒUD COULANT, Jordison a lancé le groupe CICATRICE LE MARTYR et ensuite, VIMIC.

SINSAENUM, qui comprend également l’ancien FORCE DU DRAGON et courant KRÉATEUR bassiste Frédéric Leclercq, a sorti son dernier album, “Répulsion pour l’humanité”, en août 2018 via oreilleMUSIQUE. Le reste du groupe se compose de Sean Zatorski (DÅÅTH, chant), Stéphane Buriez (LOURD, guitare), Heimoth (SETH, basse) et Attila Csihar (GRABUGE, chant).

“Echos des torturés”, SINSAENUMpremier album de , a été nominé comme “Meilleur premier album” par Marteau en métal Allemagne et a été salué dans le monde entier comme l’une des approches les plus fraîches et les plus raffinées du death metal.



