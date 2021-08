Les Cambridges ont de nouveau pris des vacances en famille sur les îles Scilly, comme l’année dernière ⋆ .

Je me demande depuis deux semaines si le duc et la duchesse de Cambridge profitaient déjà de vacances d’été, et si nous saurions même où ils étaient/sont. Et bien j’ai ma réponse ! Apparemment, William et Kate ont emmené les enfants sur les îles Scilly, qui sont en quelque sorte une zone balnéaire et touristique. Les Cambridges y sont également allés en vacances l’été dernier – l’année dernière, Kensington Palace a même fourni cette citation “d’un vacancier” sur les vacances des Cambridges: “Nous avons à peine remarqué au début car ils semblaient une famille normale en vacances avec l’intention de rester seuls . L’endroit où ils séjournaient était assez modeste et certainement pas extrêmement luxueux. Nous ne pouvions pas nous empêcher de penser au temps qu’il ferait en Californie, mais c’est bien mieux de passer ses vacances ici en Grande-Bretagne. Aucune citation similaire cette année.

Le prince William et Kate Middleton ont passé des vacances en famille sur les îles Scilly pour la deuxième année consécutive, a-t-on révélé. On pense que le duc et la duchesse de Cambridge s’y sont rendus pour un séjour avec leurs enfants, le prince George, qui a eu huit ans le 22 juillet, la princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans, selon Hello !. Comme de nombreux Britanniques retardés de voyager plus loin en raison de la pandémie de coronavirus en cours, les membres de la famille royale ont décidé de rester au Royaume-Uni pour leurs vacances d’été. L’année dernière, ils ont choisi de ne pas partir à l’étranger avec leurs trois enfants, car tout besoin potentiel de quarantaine pourrait avoir une incidence sur leur capacité à travailler. Les Cambridges ont peut-être choisi de retourner sur l’île de Tresco – la seule des cinq îles habitées appartenant à des intérêts privés – après que la famille ait été aperçue en train de faire le tour l’année dernière. L’endroit peut garder de bons souvenirs d’enfance pour William, 39 ans, qui a passé des vacances à Tresco avec ses parents, le prince Charles et la princesse Diana, et son frère, le prince Harry, en 1989.

[From The Daily Mail]

L’année dernière, le PR était que les Cambridges séjournaient dans un « humble cottage en pierre », comme le ferait une famille paysanne. Étant donné qu’ils restent au même endroit qu’avant et qu’il est maintenant décrit comme une « île privée », je pense que le cottage en pierre ressemble probablement davantage à un complexe cinq étoiles avec une façade en pierre. Ou au moins un manoir entièrement amélioré. Mais bien sûr, ils font un « séjour ». Je suppose que Kate ne voulait pas être coincée à Mustique avec Baldingham. Et si nous apprenons cela maintenant, cela signifie qu’ils sont probablement déjà partis. Je me demande où ils sont maintenant ?

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red, Backgrid et Kensington Palace.