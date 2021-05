Les Cambriens ont un aperçu de leur vie de famille sur leur vidéo d’anniversaire

Dans la vidéo, le couple apparaît avec leurs enfants, George Princesse de 7 ans Charlotte qui fête ses 6 ans ce dimanche et le prince Louis sur 3. La vidéo a été tournée par Will Warr et montre la famille explorer la périphérie de sa maison à Norfolk.

Les Cambriens et leurs enfants profitent de la plage, courent à travers les bois, grimpent aux arbres et mangent des guimauves au feu de camp. En peu de mots, ils montrent qu’ils sont la famille parfaite qui est sur le point d’atteindre le trône. Au-dessus de la légende de la publication, il est écrit: “Merci à tous pour les aimables messages à l’occasion de notre anniversaire de mariage. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les 10 années de soutien que nous avons reçues dans notre vie de famille. W&C.”