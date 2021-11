Les camées Doctor Strange 2 les plus excitants de Marvel pourraient être confirmés

Docteur étrange dans le multivers de la folie sera l’un des films MCU les plus excitants de la phase 4 – la cerise sur le gâteau de toute l’action multivers à ce jour. Des émissions et des films comme Loki, What If…? et Spider-Man: No Way Home ont commencé à explorer le multivers, sans même compter les taquineries du multivers des phases précédentes. De tous les super-héros du MCU, le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) est le mieux placé pour comprendre les problèmes du multivers et tenter de les résoudre. Il rencontrera probablement plusieurs variantes d’Avenger dans les différentes réalités qu’il visitera. Cela ouvre la possibilité de camées incroyables qui pourraient offrir différentes versions de personnages bien connus de films basés sur les bandes dessinées de Marvel.

À ce stade, quelques camées passionnants de Doctor Strange 2 ont peut-être déjà été confirmés – bien que nous vous prévenions que des spoilers passionnants suivent.

Doctor Strange 2 et la magie du multivers

Le multivers est une astuce utile qui permet à Marvel de faire ce qu’il veut avec ses films, émissions de télévision et personnages MCU. C’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour les fans. D’une part, le multivers pourrait nous donner une chance de revoir Robert Downey Jr. en tant qu’Iron Man ou Tony Stark sans que Marvel ne ruine l’héritage de Endgame.

D’un autre côté, le multivers peut annuler les gros enjeux de ces films et nous donner une issue pour chaque solution. Par exemple, le Loki (Tom Hiddleston) dans Loki n’est pas le dieu de la malice que nous observons depuis plus d’une décennie dans le MCU. C’est une variante qui avait un arc très différent.

Mais il y a un grand effet secondaire du multivers que nous apprécierons dans quelques semaines lorsque No Way Home tombera. Grâce au multivers, Marvel connectera le MCU à l’univers Spider-Man de Sony et aux émissions Marvel de Netflix.

C’est ce qui rend Doctor Strange 2 encore plus ambitieux. Marvel peut relier le MCU à l’univers que Fox a créé avec les personnages Marvel qu’il contrôlait. Cela inclut Deadpool, les X-Men et les Fantastic Four.

Bien sûr, Loki a sa place dans tout ça. C’est parce que les événements de l’émission Disney Plus ont déclenché le multivers MCU.

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) tenant une tasse de café qui se lit « Pour Fox Sake » dans la bande-annonce de No Way Home. Source de l’image : Sony et Marvel

Les rumeurs de camée Loki

Avant le début de la phase 4, nous savions que Loki serait lié à Doctor Strange dans le multivers de la folie. Kevin Feige a confirmé cela il y a quelques années, impliquant apparemment que Loki apparaîtrait dans le film. Nous ne savions tout simplement pas comment les deux projets s’articulaient.

Maintenant que nous avons vu la première saison de Loki, nous connaissons la situation dans son ensemble. Loki et Sylvie (Sophia Di Martino) ont refusé d’accepter leur rôle de protecteurs de la chronologie. Sylvie a choisi de ne pas suivre les traces de la variante Kang (Jonathan Majors). De ce fait, le multivers MCU est libre d’évoluer sans aucun risque d’élagage de la TVA. Et il est libre de se croiser avec d’autres multivers.

Par conséquent, il n’était pas surprenant de voir des rumeurs affirmant que les personnages de Loki apparaîtraient dans Doctor Strange 2. Loki et Sylvie sont généralement mentionnés, mais Mobius d’Owen Wilson est également une possibilité.

Strange Supreme à côté de Thor dans Et si… ? remorque de mi-saison. Source de l’image : Marvel Studios

L’intrigue fuit et reprend

Il y a seulement quelques semaines, les fuites de Doctor Strange 2 ont commencé à se répandre en ligne. Les fuites ont révélé l’intégralité de l’intrigue, l’identité du méchant, les camées passionnants, les victimes attendues et les scènes post-crédits. Ensuite, Marvel a retardé le film, ainsi que plusieurs autres titres MCU.

Le mot dans la rue était que Marvel voulait corriger l’histoire de la suite et ajouter plus de camées du MCU pour rendre les fans heureux. Peu de temps après, Cumberbatch a confirmé les nombreuses reprises lors d’interviews récentes. Il s’est à nouveau adressé à eux dans une interview avec Empire. Un extrait de l’édition de janvier du magazine nous livre cette citation de l’acteur :

Nous sommes au milieu des reprises et nous travaillons incroyablement dur pour faire fonctionner un calendrier pour réaliser le plein potentiel du film – des morceaux que nous voulons faire mieux mais aussi des morceaux qui étaient tout simplement impossibles à faire le jour à cause de logistique, COVID, etc. Nous avons été tellement retardés dans la production à cause de cela. Heureusement, pas trop pendant la production. Bien que tout soit juste un peu plus lent.

Cumberbatch n’a fait aucune mention des camées, encore moins de Loki. Mais Murphy’s Multiverse a observé un développement passionnant sur la page IMDb du film, que vous pouvez voir dans la capture d’écran ci-dessous :

Les crédits de cascade pour Doctor Strange 2 taquinent les camées Loki pour Loki, Sylvie et Mobius. Source de l’image : IMDB

Spoilers dans les crédits Doctor Strange 2

Les doublures de Hiddleston, Di Martino et Owen Wilson sont créditées dans la liste des acteurs. Naturellement, toute personne ayant accès à cette page pourrait ajouter ces noms. Mais les personnes les plus susceptibles de le faire sont les interprètes réels. Marvel pourrait résoudre ce problème s’il s’agissait d’une erreur. Cependant, ces doubles crédits pour cascades étaient là à la mi-septembre. Et Marvel n’a fait aucun effort pour les supprimer.

Il y a quelques jours, un rapport indiquait que les acteurs des émissions Disney Plus de Marvel qui n’étaient pas disponibles pendant le tournage de Doctor Strange 2 feront une apparition dans le film. À l’époque, nous avions souligné que Loki et Sylvie étaient des candidats probables, compte tenu de l’accent mis sur le multivers. Sans oublier que l’écrivain Michael Waldron a travaillé sur Loki et Doctor Strange 2. Et il a également consulté No Way Home.

Docteur étrange dans le multivers de la folie ouvre le 6 mai 2022. Et nous aurons probablement encore plus d’indices sur la connexion Loki dans les mois à venir.