Les caméras de Google sont enfin devenues compétitives et je suis très excité

Je suis convaincu que pour la plupart des utilisateurs, les appareils photo sont l’épine dorsale des cycles de mise à niveau des smartphones. De meilleures performances sont toujours agréables à avoir, mais avec le simple grognement à portée de main avec même du matériel de milieu de gamme, les mesures de performance ne sont plus une décision d’achat aussi critique. L’imagerie, en revanche, offre l’amélioration la plus visible d’une année sur l’autre. Depuis le lancement du premier Pixel, Google s’est concentré sur la photographie.

Ironiquement, malgré la popularité de ses smartphones reposant en grande partie sur les prouesses de l’imagerie, le développement matériel de Google sur le devant de la caméra a été étonnamment lent.

Saviez-vous que la série Pixel utilise le même capteur d’appareil photo depuis le lancement du Pixel 3 en 2018 ? Ce capteur n’était pas si différent du Pixel 2 avant lui non plus. Ou prenez, par exemple, le Pixel 5, qui a finalement intégré un capteur ultra-large, mais n’incluait pas de piquets de table comme un capteur téléobjectif. Au lieu de cela, Google a insisté pour utiliser sa technique de zoom Super Res basée sur un logiciel qui fonctionnait dans une certaine mesure, mais ne pouvait tenir une bougie au véritable zoom optique. Ailleurs, l’année précédente, la société a opté pour un téléobjectif sur le Pixel 4 mais a choisi de ne pas inclure de capteur ultra-large, ce que vous ne pouvez certainement pas reproduire avec un logiciel.

La série Pixel est un exemple classique de la création par Google d’un produit de consommation avec l’état d’esprit d’un ingénieur.

La stratégie de Google envers l’imagerie, et les smartphones en général, a été diamétralement opposée à ce que presque tous les autres OEM poussent dans l’espace Android – les spécifications. D’une manière presque semblable à celle d’Apple, Google a passé la majeure partie des quatre dernières années à tirer le meilleur parti possible du capteur de l’appareil photo du Pixel et à créer un produit de consommation avec un état d’esprit d’ingénieur. Sauf que même Apple choisit d’utiliser des solutions matérielles au lieu de réinventer la roue.

Tout est sur le point de changer avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, et c’est une perspective très excitante.

Pourquoi Google est tombé derrière la courbe de la caméra

Commençons par l’évidence – il est clair que Google a poussé le capteur IMX363 vieillissant à ses limites. Nos propres tests ont révélé à quel point le Pixel 5 est en retard sur la concurrence. Du bruit HDR aux capacités de zoom et à la caméra ultra-large terne, il y a des choses que même les logiciels ne peuvent pas surmonter.

On pourrait blâmer l’ex-chef de la caméra Marc Levoy pour cette aversion au changement. Dans une interview autour du lancement du Pixel 5, Levoy a déclaré qu’il n’était pas convaincu que le regroupement de pixels et l’augmentation résultante du rapport signal sur bruit d’un capteur haute résolution entraîneraient une amélioration tangible de l’imagerie. Cela était peut-être vrai en 2019, mais la multitude de téléphones qui ont utilisé ces capteurs à bon escient a depuis prouvé le contraire.

Bien que peu d’entre eux aient égalé les prouesses logicielles de Google, les améliorations apportées aux capteurs ont permis à ses concurrents de surmonter de nombreuses limitations matérielles. Huawei a été un pionnier dans l’utilisation de capteurs RYYB qui permettent des capacités similaires à la vision nocturne, tandis que Sony s’appuie sur l’expertise de sa division caméras pour améliorer la science des couleurs. D’autres, comme OnePlus, ont choisi de s’associer à des fabricants d’appareils photo traditionnels comme Hasselblad pour améliorer leur jeu.

Là où le logiciel de Google a compensé les déficiences matérielles, les capteurs de caméra ont rattrapé et dépassé ses capacités.

Ailleurs, le groupe BBK a beaucoup investi dans l’imagerie, et des téléphones comme l’Oppo Find X3 incluent une multitude de capteurs de caméra pour couvrir tout cas d’utilisation possible. Xiaomi a également sauté sur le ring et le Mi 11 Ultra est l’un des produits phares de l’appareil photo les mieux équipés, non seulement pour le matériel, mais aussi pour son excellent réglage de l’appareil photo.

Là où Google menait d’un pays, il est désormais au mieux en phase avec la concurrence et derrière à plus d’un titre.

Un nouveau capteur donne au logiciel de Google le matériel dont il a besoin pour briller

S’il y a une chose que le processus de réflexion de Google derrière la série Pixel nous a montré, c’est que la société n’est pas intéressée à concourir un quart de mile à la fois. Au lieu de cela, il préfère faire de grands pas en avant et affiner le matériel à la perfection. Avec Levoy n’étant plus à la barre, il semble que Google ait pu se rendre compte de l’erreur dans sa réflexion antérieure.

Un capteur de caméra amélioré est exactement ce dont la série Pixel 6 avait besoin pour améliorer son jeu, et c’est exactement ce qu’elle obtient. Ne vous méprenez pas, les prouesses logicielles de Google sont ce qui continue de garantir que les téléphones Pixel sont parmi les meilleurs téléphones avec appareil photo. Le logiciel a poussé le matériel au maximum de ses capacités, mais nous savons déjà que les algorithmes d’imagerie de Google brillent sur le matériel haut de gamme.

Des ports de l’application appareil photo de Google existent déjà pour les téléphones dotés de capteurs qui ont des générations d’avance, et les résultats sont révélateurs. Avec Google optant pour un capteur à jour, le logiciel déjà excellent peut maximiser les avantages d’années d’avancées matérielles. L’engagement de Google en faveur d’un avenir inspiré par l’IA et l’apprentissage automatique avec le chipset Tensor ne fera qu’augmenter cet objectif. Cependant, cela va bien au-delà d’une amélioration tangible mais attendue de la qualité d’image.

Le nouveau capteur apportera des améliorations de base comme une vitesse de mise au point plus rapide. Alors que Google n’a pas encore révélé exactement quel capteur de caméra il utilisera, les fuites de la dernière version bêta d’Android 12 suggèrent que la série Pixel 6 pourrait utiliser le capteur Samsung ISOCELL GN1 comme caméra grand angle principale. Notamment, ce n’est pas le dernier capteur de Samsung, ce serait l’Isocell GN2 qui peut non seulement utiliser une lecture complète du capteur pour détecter les changements de phase, mais peut comparer les pixels dans plusieurs directions pour faciliter la mise au point. C’est toujours Google, rappelez-vous, il n’est donc pas surprenant que nous ne voyions pas la technologie la plus à jour. On prend ce qu’on peut.

Il y a beaucoup de choses que le GN1 pourrait fournir, quoi qu’il en soit. Par exemple, le mode astrophotographie de Google capture déjà des images stellaires. L’augmentation de la taille des pixels via le regroupement de pixels peut augmenter considérablement la quantité de lumière tombant sur le capteur. La capture de lumière accrue signifie que vous devriez être en mesure d’obtenir des résultats similaires dans un temps beaucoup plus court, peut-être même à main levée.

Ou que diriez-vous de Night Sight? En cas de faible luminosité, les temps d’exposition sur le Pixel 5 peuvent varier de trois à cinq secondes, parfois même plus longtemps. L’augmentation de la photosensibilité réduit le temps d’exposition nécessaire et, combiné aux techniques logicielles de Google, vous pouvez obtenir des prises de vue quasi instantanées en basse lumière avec la même fidélité qui a fait du Pixel un choix populaire pour la photographie en basse lumière.

La profondeur de champ naturelle d’un capteur haute résolution combinée à d’excellents algorithmes de mode portrait devrait, sur le papier, conduire à un bokeh plus naturel. Le zoom optique 4x inclus sur le Pixel 6 Pro, combiné aux améliorations Super Res Zoom et à un capteur haute résolution, pourrait permettre une mise à l’échelle transparente de 1x bien au-delà des limites du zoom optique, sans aucune dégradation visuelle de la qualité tout au long.

En parlant de zoom, le Pixel 6 Pro finalement arbore le tiercé standard de capteurs avec à la fois le téléobjectif susmentionné et un ultra-large. C’est quelque chose qui est courant sur presque tous les produits phares premium récents depuis plusieurs années maintenant, mais Google a basculé entre le zoom et la photographie ultra-large entre les générations Pixel 4 et Pixel 5. Le Pixel 6 peut manquer un téléobjectif, mais au moins l’offre de premier plan couvre toutes les bases.

Le silicium Tensor personnalisé profite des atouts logiciels de Google

Le matériel n’est pas le seul domaine où la série Pixel 6 est bien accueillie : sa photographie informatique historique fait également l’objet de mises à niveau.

Toute l’expérience photographique du Pixel a été enrichie par la bonté de l’IA dès le début. Du HDR+ sur le Pixel d’origine au Visual Compute Core du Pixel 2 qui a accéléré le traitement HDR. L’intégration étroite de l’IA dans le silicium Tensor personnalisé de Google devrait l’amplifier au niveau supérieur permettant beaucoup plus de capacités.

La composition et le traitement de jusqu’à 10 images haute résolution peuvent ralentir un processeur. Du silicium spécialement conçu pour cela ? Pas tellement. Imaginez un mode rafale capable de capturer chaque image individuelle avec la même fidélité qu’une prise de vue HDR+ individuelle.

En fait, les démos du Pixel 6 semblent faire allusion à un avenir très intéressant. Par exemple, une démo parle de la netteté d’un visage flou à l’aide des données d’un appareil photo secondaire. Les mêmes techniques pourraient également être étendues à un meilleur retrait d’objets.

Le matériel de caméra amélioré placera enfin la série Pixel sur un pied d’égalité avec la concurrence.

La vidéo n’a jamais été le point fort de la série Pixel, mais le capteur amélioré devrait aider à rapprocher le Pixel de sa qualité et de ses capacités. Il a fallu des années à Google pour se lancer dans le mouvement de capture 4K/60fps. La capture au ralenti est toujours limitée à 120 images par seconde en Full HD. Cependant, les nouveaux capteurs et processeurs peuvent pousser cela jusqu’à 480 images par seconde, avec une meilleure qualité pour démarrer.

Pendant ce temps, Samsung, Xiaomi et d’autres poussent déjà la capture vidéo 8K. Avez-vous besoin de séquences 8K ? Probablement pas. Mais la possibilité de sous-échantillonner les séquences 8K en 4K pour de meilleurs détails et couleurs est passionnante, et le passage à un FAI plus rapide combiné au chipset Tensor pourrait permettre cet avenir.

Ou que diriez-vous de la vidéo HDR imprégnée de la même magie logicielle qui rend l’appareil photo du Pixel si spécial ?

L’appareil photo Pixel a toujours été fiable – le Pixel 6 le rend à nouveau passionnant

Je suis enthousiasmé par les possibilités ici. Cela fait une minute chaude que Google a fait quelque chose de nouveau avec la série Pixel et non, je ne compte pas l’expérience ratée de Soli. Le Pixel 6 Pro avec sa refonte complète, à la fois externe et interne, est comme une bouffée d’air frais bien nécessaire pour les efforts matériels de Google, et ce n’est pas plus vrai qu’avec ses caméras. Il reste à voir à quel point les réseaux de neurones sophistiqués feront la différence, mais le matériel de caméra mis à niveau à lui seul placera le Pixel 6 Pro sur un terrain de niveau par rapport à la concurrence. Et cela devrait contribuer grandement à tracer les prochaines années d’innovations en matière d’appareils photo.

Êtes-vous enthousiasmé par la série Pixel 6 ou l’appareil photo de votre téléphone actuel est-il assez bon pour vous ? Faites le nous savoir dans les commentaires.