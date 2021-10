Les caméras de la série Google Pixel 6 fuient en pleine gloire avant le lancement du 19 octobre

Les nouveaux appareils Pixel devraient avoir une conception perforée et un capteur d’empreintes digitales intégré.

Des fuites provenant d’un site Web de marketing semblent confirmer que l’appareil photo du Pixel 6 disposera de la nouvelle fonctionnalité Magic Eraser. Les nouveaux smartphones de Google devraient également bénéficier de cinq ans de mises à jour de sécurité Android.

Selon Evan Blass, qui a révélé de manière fiable plusieurs de ces fuites, le site Web de Carphone Warehouse a montré des visuels de supports marketing pour les prochains Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google. Carphone Warehouse a depuis retiré les images de son site Web.

Des captures d’écran du visuel décrivent le Magic Eraser, qui sera lié à Google Photos : « Magic Eraser fait disparaître les distractions en quelques clics. Supprimez les étrangers et les objets indésirables dans Google Photos, afin que les personnes et les lieux que vous capturez restent les vraies stars. «

La plupart des fuites attribuées au dernier visuel ont déjà été confirmées – il y aura un capteur principal de 50MP dans l’appareil photo Pixel 6 et un objectif ultra-large de 12MP, tandis que le Pixel 6 Pro sera livré avec un téléobjectif supplémentaire de 48MP.

Les petits caractères des visuels divulgués font également référence aux mises à jour de sécurité Android pour une période de cinq ans à compter de la première mise à disposition de l’appareil sur la version américaine de Google Store.

Google a surmonté certaines des fuites cette année en annonçant tôt de nombreux détails sur les appareils à venir, notamment en faisant allusion à un processeur Tensor. La société tiendra son événement matériel d’automne le 19 octobre, où elle présentera les Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Le géant de la technologie basé à San Francisco a également augmenté son jeu de pêche à la traîne, se moquant d’Apple après le lancement de la série iPhone 13. En tweetant à partir d’un compte Nexus « mort » après le lancement du téléphone, Google a simplement déclaré : « J’attendrais le #Pixel6 ».

Les nouveaux appareils Pixel devraient avoir une conception perforée et un capteur d’empreintes digitales intégré. Ils auront également un panneau arrière bicolore.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.