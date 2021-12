Les caméras ont raté le moment amical entre Lewis Hamilton et Max Verstappen

Tom Clarkson dit qu’il était au courant d’un moment de détente entre Max Verstappen et Lewis Hamilton à Abu Dhabi, mais cela n’a pas été filmé.

Les deux prétendants au titre ont été jumelés pour affronter les médias avant le décideur de Yas Marina et en tant que présentateur des conférences de presse, Clarkson est là pour voir ce qui se passe dans la salle.

Alors qu’il y avait eu des tensions avant le week-end entre eux deux, ils étaient censés être détendus en compagnie l’un de l’autre avant que les questions ne soient posées.

« Il y a eu un moment amusant le week-end où, avant d’avoir Max et Lewis ensemble jeudi, il y a eu une grande discussion sur » allons-nous pour le coup de poignée de main au fromage « », a déclaré Clarkson sur le podcast F1 Nation.

« Ce que je pense que vous [F1 Nation co-host Damon Hill] et [Michael] Schumacher l’a fait plusieurs fois, n’est-ce pas ? Alors c’est « allons-nous opter pour le coup de poignée de main ringard parce que c’est ce que tous les journaux voudront ? »

« Quoi qu’il en soit, Max arrive tôt, s’assoit et nous discutons juste. Environ trois minutes plus tard, Lewis entre, marche droit sur lui, lui donne un coup de poing et lui dit « comment ça va, mec ? » et ils discutent un peu.

« Je me suis dit ‘génial, c’est le coup, je n’ai plus besoin de m’inquiéter de cette poignée de main ringard’.

« Et nous avions une caméra Netflix là-dedans. Nous avions de toute façon les deux caméras que nous avons dans la salle de conférence de presse. Il y avait même un photographe là-dedans aussi.

Cela aurait été un moment parfait à inclure dans la prochaine série de « Drive to Survive » ou aurait été un bon clip à sortir en public avant le week-end, pour montrer les deux rivaux parlant loin de la chaleur de la course dans le préparation à une fin de saison décisive.

Après avoir effectué l’appel de presse, le journaliste de F1 a déclaré qu’il avait espéré voir les images de la paire d’entre eux – mais les choses ne se sont pas tout à fait passées comme prévu sur ce front.

« Donc, la conférence de presse a lieu et ils ont une bonne conversation », a expliqué Clarkson.

« Et puis à la fin, j’ai dit au gars de Netflix ‘ah, tu as dû apprécier le coup de poing’. Et il dit « oh, je l’ai raté, mon pote, je l’ai raté ».

« Donc, personne n’est au courant de ce coup de poing, à part moi et les gens de [there], environ trois autres dans la salle !