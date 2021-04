Les caméras selfie sous l’écran vont devenir populaires: Samsung, Oppo et Xiaomi fonctionnent déjà sur des mobiles comme celui-ci | La technologie

Très probablement, au fil de l’année, nous verrons de plus en plus d’entreprises oser lancer des terminaux avec des caméras sous l’écran. ZTE l’a déjà fait avec l’Axon 20 5G et il semble que les prochains à le faire seront Samsung, Xiaomi et OPPO.

La course à l’innovation est passée du sprint de 100 mètres à un marathon, être le premier n’a plus le sens qu’il avait avant. Maintenant, ce qui compte, c’est de bien le faire et cela ne se fait pas en peu de temps.

Nous avons traversé plusieurs étapes, ce qui est venu en premier était l’encoche et, certaines entreprises le maintiennent encore, après cela, l’industrie est passée par une phase d’expérimentation dans laquelle le principe était de cacher la caméra et de là, les terminaux avec des pièces mobiles sont nés.

En ce moment, nous vivons la scène des caméras contenues dans des trous à l’intérieur de l’écran, mais l’avenir qui nous attend est celui dans lequel les caméras seront cachées sous l’écran et apparaîtra lorsque cela est strictement nécessaire.

Cet avenir est en fait un maintenant, ZTE nous l’a montré avec l’Axon 20 5G. C `est vrai que le résultat peut ne pas convaincre beaucoup, mais c’est encore un pas de plus vers les caméras ne sont pas visibles et nous avons tout l’écran clair.

Le principal inconvénient du ZTE Axon 20 5G est que la caméra était cachée sous un deuxième panneau de petite taille et avec une résolution quelque peu médiocre, il était donc très facile d’identifier la zone où se trouvait la caméra selfie. De plus, la luminosité de cette zone était bien inférieure à celle du panneau général.

Le truc ZTE était une avancée et, oui, ils l’amélioreront probablement dans les prochaines versions. Mais Il semble qu’avant que cela se produise, d’autres géants tels que Xiaomi, OPPO et Samsung lanceraient leurs propres terminaux avec la caméra cachée sous l’écran.

La deuxième moitié de l’année est celle où la caméra sous affichage fait officiellement ses débuts, y compris au moins Samsung (pliable), Xiaomi (MIX4), OPPO (pliable), vivo et ZTE (version grandement améliorée) – Univers de glace (@UniverseIce) 19 avril 2021

Du moins, c’est ce que nous dit un célèbre fuiteur d’informations, l’univers Ice. Samsung préparerait cette technologie pour l’implémenter dans l’un de ses terminaux flexiblesIl pourrait s’agir du remplacement du Galaxy Z Filp ou du Galaxy Z Fold.

Xiaomi choisirait de l’inclure dans son Mi Mix 4 et OPPO dans un terminal flexible. Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs, mais Il doit être clair que ces trois entreprises sont parmi les plus importantes du marché et qu’elles sont capables de faire des choses de ce calibre.

Tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre de voir si ces prévisions se réalisentNous espérons que oui et, surtout, que si des terminaux dotés de cette technologie sont lancés; pour pouvoir mettre le gant pour les essayer et vous raconter notre expérience.