Les camionneurs appellent à trois jours de grève juste avant Noël

11/10/2021

Le à 22:00 CET

Agustí Sala

Nouvelle complication pour une campagne de Noël avec quelques problèmes d’approvisionnement sur certains produits. Les Comité national des transports (CNT) a rencontré aujourd’hui le directeur général des transports terrestres, Jaime Moreno, et de là il est ressorti un appel à l’arrêt des transports les 20, 21 et 22 décembre. Le groupe a opté pour ces grèves « en raison de la abandon auquel le gouvernement soumet un secteur, qui s’est avéré indispensable pendant les mois les plus durs de la pandémie », selon un communiqué de l’organisation Fénadisme.

La situation actuelle de « manque de contrôle politique et économique, avec des hausses exorbitantes des prix des fournitures de base telles que les diesel ou la lumière ils n’ont servi qu’à donner la dentelle à un secteur très touché depuis avant la pandémie », souligne le CNT, qui regroupe les principales organisations du secteur, tout en rappelant l’effort consenti durant les mois les plus durs de la pandémie.

Seule leur volonté de servir le public les a amenés à tout donner pendant les semaines les plus difficiles de la pandémie. Le groupe espère être écouté et soutenu par le ministère des Transports « dans une série de revendications historiques dans lesquelles l’opinion des chargeurs a plus de poids que celle des transporteurs« Et cette section comprend tout, de la réglementation du chargement et du déchargement à l’impact sur les prix de la hausse des coûts.

Dans son communiqué, le comité national fait allusion à l’épuisement du secteur du transport routier de marchandises, « après plusieurs années de négociation autour du paquet contestataire du 20 février 2020, avec des sujets tels que : l’interdiction aux chauffeurs d’effectuer le chargement et le déchargement des camions, la non-application de l’Eurovignette, l’application obligatoire de la clause de révision du coût du carburant, la construction d’aires de repos sécurisées pour les professionnels, entre autres ».

Les organisations disent que leur patience est à bout. Pour toutes ces raisons, ce Comité National des Transports Routiers, dans sa Direction des Marchandises, « est contraint d’appeler à quelques jours de cessation d’activité entre 24 heures le 19 décembre et 24 heures le 22 décembre de cette année. Seul un changement radical et urgent de la part du Gouvernement et des clients pourrait éviter ce conflit. »