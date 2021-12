Les camionneurs aux États-Unis et au Canada préviennent que la crise de la chaîne d’approvisionnement s’aggravera avec le mandat de Vax

Publicité

Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Les alliances de camionneurs aux États-Unis et au Canada avertissent qu’une chaîne d’approvisionnement déjà encombrée de graves problèmes est sur le point de s’aggraver au milieu des mandats de vaccins dans les deux pays.

« Les principaux lobbies du camionnage au Canada et aux États-Unis avertissent que les exigences en matière de vaccins et de tests pour les travailleurs perturberont davantage les chaînes d’approvisionnement car il y a déjà une grave pénurie de chauffeurs », a rapporté vendredi Newsmax Finance.

Le point de vente ajoute :

Le Canada exigera des vaccins pour les chauffeurs de camion à partir de janvier, tandis que l’administration Biden a publié des règles exigeant que les chauffeurs de camion des entreprises comptant 100 employés ou plus soient vaccinés ou soumis à des tests hebdomadaires.

Plus des deux tiers des marchandises échangées entre le Canada et les États-Unis circulent sur les routes et les autoroutes. Pendant la majeure partie de la pandémie, les camionneurs ont traversé régulièrement la frontière car ils étaient considérés comme des travailleurs essentiels pour maintenir le flux des chaînes d’approvisionnement.

Fait intéressant, alors que les vaccins étaient encore en développement l’année dernière, les chauffeurs de camion étaient considérés comme des travailleurs essentiels – et des héros qui ont été honorés par le président de l’époque, Donald Trump – alors qu’ils continuaient à livrer des biens et des produits aux consommateurs américains malgré les incertitudes concernant COVID-19.

Maintenant, cependant, ils sont, à l’instar des travailleurs de la santé tout aussi héroïques pendant la pandémie, contraints de quitter leur emploi, essentiellement parce qu’ils s’opposent à un vaccin contre un virus qui a un taux de mortalité minuscule.

« Nous savons qu’il y a déjà des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement ; cela va l’intensifier », a déclaré Stephen Laskowski, président et chef de la direction de l’Alliance canadienne du camionnage (CTA), qui représente environ 4 500 transporteurs.

Les estimations des associations indiquent qu’entre 10 et 20 pour cent (12 000 à 22 000) des camionneurs canadiens et environ 40 pour cent (16 000) des camionneurs américains qui se rendent au Canada seront mis à l’écart si les exigences en matière de vaccin entrent en vigueur.

L’exigence canadienne semble sur le point d’entrer en vigueur, mais les tribunaux fédéraux des États-Unis ont bloqué le mandat de vaccin du président Biden pour les entreprises de 100 employés ou plus, bien que les responsables de la Maison Blanche aient continué d’exhorter les entreprises à mettre en œuvre l’exigence de toute façon.

« Ce n’est pas un problème de camionnage. Il s’agit d’un problème économique canado-américain », a déclaré Laskowski à ., notant en outre qu’environ 70 pour cent des 650 milliards de dollars canadiens (507 milliards de dollars) du commerce américano-canadien sont transportés par camion.

Newsmax ajoute :

L’American Trucking Associations (ATA), avec d’autres, cherche à bloquer le mandat de vaccin du président américain Joe Biden devant les tribunaux.

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement causés par la pandémie ont contribué à l’inflation dans les deux pays atteignant des niveaux élevés depuis des décennies.

« Compte tenu de la nature de notre industrie et de la composition de notre main-d’œuvre, (cela) pourrait avoir des effets dévastateurs sur la chaîne d’approvisionnement et l’économie », a déclaré le président et chef de la direction d’ATA, Chris Spear, dans un communiqué.

Dans des remarques écrites envoyées au ministère du Travail, l’ATA a déclaré que les sociétés de transport du pays pourraient perdre jusqu’à 37% de leurs chauffeurs à cause de « retraites, attrition au profit de petits transporteurs et/ou conversion en entrepreneurs propriétaires-exploitants indépendants ».

C’est substantiel, a déclaré l’ATA, car les chauffeurs de camion transportent environ 70 pour cent de tout le tonnage de fret américain.

« Nous assisterons à des pénuries de marchandises dans les magasins » si la date limite d’exigence des vaccins n’est pas retardée, a déclaré Perrin Beatty, président de la Chambre de commerce du Canada.

La nouvelle de la réduction de la capacité de camionnage intervient parmi d’autres mauvaises données économiques rapportées vendredi aux États-Unis.

« Le département du Travail a déclaré dans son rapport mensuel sur les salaires publié vendredi que les salaires en novembre n’avaient augmenté que de 210 000, bien en deçà des 550 000 emplois prévus par les économistes de Refinitiv », a rapporté Fox Business.

« Il s’agit du pire mois pour la création d’emplois depuis le début de l’année. Le taux de chômage (qui est calculé sur la base d’une enquête distincte) a chuté plus que prévu à 4,2% contre 4,6% – le niveau le plus bas depuis le début de la pandémie », a poursuivi le média.

« Le rapport sur l’emploi d’aujourd’hui est doublement décevant car la semaine de référence s’est produite juste au moment où il semblait que COVID était en retrait », a déclaré à Fox Business Justin Wolfers, économiste de l’Université du Michigan. «C’était le moment pour les gens de retourner dans les centres commerciaux et de retourner au travail. Les nouvelles liées au COVID n’ont fait qu’empirer depuis lors. »