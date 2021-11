LES CAMIONNEURS AVERTISSENT QUE LE MANDAT DE « VACCIN » aggravera les pénuries d’approvisionnement

Les camionneurs avertissent les États-Unis que les mandats de « vaccins » imposés par les dirigeants vont aggraver les pénuries d’approvisionnement. À moins que nous ne puissions obtenir une non-conformité massive à cette violation flagrante des droits humains fondamentaux, nous pourrions voir de vrais problèmes cet hiver.

L’industrie du camionnage a émis de nouveaux avertissements après que l’Occupational Safety and Health Administration a publié jeudi des directives sur les mandats après beaucoup d’anticipation. Toutes les entreprises de plus de 100 employés devront faire vacciner leurs travailleurs ou fournir la preuve de tests COVID-19 négatifs hebdomadaires avant le 4 janvier. De plus, toutes les entreprises qui ont des contrats avec le gouvernement fédéral, quelle que soit leur taille, devront également adhérer au mandat de vaccination, bien qu’elles n’aient pas d’option de test, selon le Washington Examiner.

Même si un juge a arrêté le mandat, pour l’instant, utiliser le système pour battre le système signifie déjà que vous avez perdu.

La date limite des directives, initialement fixée au 8 décembre, a été repoussée au 4 janvier dans un effort apparent pour éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement en plein milieu de la saison des vacances. De nombreuses entreprises de camionnage soutiennent que le report de la date limite n’est qu’une solution temporaire et que la chaîne d’approvisionnement s’effilochera davantage en janvier lorsque les règles entreront en vigueur.

Les camionneurs non vaccinés qui souhaitent continuer à conduire peuvent se retrouver dans de plus petites entreprises, bien que d’autres puissent simplement arrêter et quitter complètement le marché, a écrit le Washington Examiner. Pour que cela fonctionne, les entreprises doivent se soutenir mutuellement et manifester une non-conformité massive. Continuer à s’incliner devant la classe dirigeante qui enlève plus de peau de votre dos chaque jour ne fonctionne pas et cela n’a pas fonctionné depuis le début du système esclavagiste.

Résister à la tyrannie dépend du courage de ne pas se conformer

La seule solution pour arrêter cela est de réaliser qu’aucun autre humain n’a de pouvoir sur vous à moins que vous ne les laissiez faire. Une fois que suffisamment de personnes l’ont compris, la structure du pouvoir s’effondre. C’est la solution, pour ceux qui continuent de demander, mais ils exigent toujours qu’un suzerain politique utilise le système esclavagiste pour les sauver du système esclavagiste. L’esclavage n’a pas besoin d’être réformé, il doit être éradiqué.