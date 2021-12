Les camions délivrant la joie de Noël et plantant des arbres en cours de route !

Zeus Labs et son initiative verte contribuent à réduire les émissions (Photo : .)

Une plate-forme d’expédition contribuant à créer une terre plus verte ? Nous savons que c’est révolutionnaire.

Faisant de l’expérience souvent coûteuse du transport une brise logistique et économique, Zeus Labs est là pour sauver Noël, transformer l’industrie du fret et planter quelques arbres en cours de route.

De nos jours, les remorques vides et les itinéraires inefficaces rendent l’expédition de marchandises plus coûteuse qu’elle ne devrait l’être, mais Zeus est venu pour aider les entreprises de transport et leurs clients à tirer le meilleur parti des déplacements des camions, donnant un nouveau sens à « c’est à propos du voyage , pas la destination’.

Laissez-nous vous familiariser avec Zeus Labs…

Fondée par les jeunes entrepreneurs Clemente Theotokis et Jai Kanwar en 2019, et composée d’un groupe d’experts en technologie et en transport couvrant six nationalités sur trois sites, l’entreprise de nouvelle génération simplifie la tâche d’exécuter le déménagement physique via leur plate-forme numérique tout en, et il s’agit de l’étape cruciale, qui relève le défi auquel l’industrie du fret est maintenant confrontée en ce qui concerne le mouvement de l’air frais et des remorques vides à travers le pays.

Cet événement courant sur nos routes a créé un contributeur totalement inutile à l’empreinte carbone de l’industrie du transport routier.

Selon le rapport de mai 2021 du ministère des Transports, les poids lourds (PL) représentent 18% des émissions du transport routier national du Royaume-Uni.

Cela n’aide pas, on estime que 30% des camions roulent à vide en Europe chaque jour. Et courir à vide gaspille du carbone.

Ainsi, au lieu d’accepter cela comme le statu quo, dans ses efforts pour réduire ces émissions (comme le Royaume-Uni vise à atteindre le zéro net d’ici 2050), Zeus et son initiative verte remplacent ces jambes vides par des transports chargés, ce qui justifie essentiellement de parcourir le kilométrage qu’ils font.

En fait, Zeus a économisé plus de 3,5 millions de kilogrammes de CO2 depuis sa création.

Mieux, en plus du travail déjà accompli, cette période festive Zeus se surpasse avec deux initiatives toutes dans le seul but de « redonner ».

Tout d’abord, ce Noël, Zeus s’est associé à ecologi, une entreprise axée sur l’amélioration de l’environnement en aidant à compenser le carbone ainsi qu’à planter des arbres.

Jusqu’à présent, ils ont planté plus de 20 000 arbres (et ce n’est pas fini) au Kenya, à Madagascar, en Ouganda et au Mozambique, et à partir de maintenant, ils planteront un arbre pour chaque chargement livré via la plate-forme Zeus.

Des camions plantant des arbres – montez à bord !

Et deuxièmement, nous avons le calendrier de l’Avent Zeus.

À Noël, les clients bénéficieront d’une valeur ajoutée différente. Chaque jour, Zeus offre un chargement gratuit à un client, Zeus paie le transporteur et l’expéditeur n’a rien à payer. Rien. Nada.

D’autres modules complémentaires, tels que « 20 % de réduction sur les pneus », « ravitaillement aux relais routiers » ou « être payé instantanément », existent également, parmi tant d’autres, pour les transporteurs en guise de remerciement pour tout le travail que les entreprises et les chauffeurs font pour Zeus . C’est la saison !

Zeus est une bouffée d’air frais – littéralement – pour l’industrie du transport, offrant des fonctionnalités avancées, uniques à Zeus et invisibles nulle part ailleurs, pour révolutionner notre façon de transporter.

D’offrir un écosystème de bout en bout pour le monde du transport routier, Zeus est l’avenir du fret dans une industrie trop complexe et qui n’évolue pas à la même vitesse que les autres en matière d’adoption de la technologie.

En plus d’aider l’environnement et de réduire l’empreinte carbone de l’industrie, les objectifs de Zeus sont de traiter correctement les transporteurs, en leur donnant la possibilité de gagner équitablement et d’accepter les bons emplois en sous-traitant à des collaborateurs de confiance, de changer la façon dont les choses sont faites dans le secteur du transport pour le mieux.

Des itinéraires empruntés aux charges transportées et en donnant aux transporteurs le contrôle de leur processus, il défend un processus plus efficace de haut en bas.

Et à cela, nous disons continuer le camionnage…

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();