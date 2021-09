Les campagnes Kickstarter de jeux vidéo ont levé 13 millions de dollars au premier semestre 2021

Les projets de jeux vidéo Kickstarter ont levé 13 millions de dollars au premier semestre 2021.

C’est selon Thomas Bidaux d’Ico Partners, qui a révélé le chiffre dans le cadre de son analyse régulière de la plateforme de financement participatif et a montré qu’il s’agit en fait d’une augmentation d’une année sur l’autre par rapport aux 11 millions de dollars que ces projets ont réussi à rapporter au cours du premier semestre 2020. C’est en fait le deuxième meilleur semestre depuis la performance franchement ridicule de 2015.

Au cours du premier semestre 2021, 184 projets de jeux vidéo ont été financés avec succès – une augmentation par rapport aux 420 du S1 2020 – dont 465 n’ont pas atteint leur objectif. Bidaux dit que la pandémie de coronavirus COVID-19 pourrait bien avoir repoussé les campagnes de la période janvier-juin 2020 dans la seconde moitié de l’année.

“Dans l’ensemble, 2021 suit jusqu’à présent la même stabilité que nous avons observée pour les projets de jeux vidéo sur la plate-forme”, a écrit Bidaux.

“Il y a un flux constant de créations de jeux vidéo qui trouvent des financements sur Kickstarter, et il n’y a aucun signe de déclin en vue.”

