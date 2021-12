Les campagnes prévues doivent sensibiliser tout le monde à la menace du travail des enfants, déclare Mohammed Rashid Khan

Lorsqu’une société évolue dans une direction, ce sera une marche à long terme. Comme tous, ils sont l’avenir de l’Inde.

Les campagnes de sensibilisation sont le plus souvent utilisées pour créer des compétences de communication et d’écoute efficaces. Être conscient est extrêmement important et il existe de nombreuses méthodes pour créer une prise de conscience. Vous devez également vérifier vos pensées et voir si elles sont positives ou négatives. Faire circuler des pensées positives est le plus important pour grandir dans la vie. La conscience de soi présente d’énormes avantages, en premier lieu le développement de l’empathie, de meilleures compétences en communication et en écoute, de meilleures qualités de leadership, des compétences décisionnelles riches, une créativité accrue et le point de vue des autres. Cela conduit également à une meilleure prise de décision. Faire passer le mot sur quelque chose d’important Mohammed Rashid Khan a planifié de nombreuses campagnes de sensibilisation de ce type. L’une des choses qui nécessitent une attention en Inde est le travail des enfants. C’est un problème grave qui a un impact énorme sur l’avenir de la nation.

Khan’s Cryptork a pour mission de sensibiliser les gens au travail des enfants, ce qui aidera à tirer parti des réflexions. De nombreux reportages sont fructueux pendant la pandémie et nous avons vu que les enfants sont facilement distraits par ces pensées. Cela a conduit les étudiants à être un peu découragés car ils voulaient rencontrer leurs amis étudiants et enseignants. Bien que pendant la pandémie, tout ne pouvait pas sortir. Dans ce cadre, les gens ont lancé de nombreuses campagnes sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens au travail des enfants et faire prendre conscience à tous que les enfants sont censés étudier et construire l’avenir. Ce ne sont pas des outils pour gagner de l’argent.

Mohammed Rashid Khan, Cryptork

Le travail des enfants est la malédiction de la société indienne

Lorsque nous parlons de travail des enfants, c’est une malédiction pour la société indienne, de plus en plus de gens devraient être conscients de ce crime horrible, a déclaré Khan. La cause principale est le faible niveau de pauvreté et c’est pourquoi les personnes en dessous du seuil de pauvreté forcent leurs enfants à travailler comme ouvriers. Nul doute que si ces enfants ne travaillent pas, ils mourront sûrement de faim. De nombreuses campagnes sont mises en place par l’entreprise pour faire prendre conscience aux gens de la grave erreur qu’ils commettent en conduisant leurs enfants innocents dans des usines pour travailler et éventuellement gagner de l’argent. De nombreuses campagnes numériques condamnant le travail des enfants sont lancées sur Internet pour les faire ressentir de l’empathie envers ces enfants. Lorsqu’une société évolue dans une direction, ce sera une marche à long terme. Comme tous, ils sont l’avenir de l’Inde. Il existe de nombreuses villes dans lesquelles le travail des enfants est présent et principalement dans les zones semi-urbaines. Des campagnes planifiées sont nécessaires pour sensibiliser tout le monde et rendre la pareille à ce risque de société, a ajouté Khan.

