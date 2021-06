Les camps de marche de Selma à Montgomery en tête de liste des sites menacés .

La marche historique des droits de vote de Selma à Montgomery en 1965 ne s’est pas produite en une seule journée : les participants ont passé quatre nuits à camper le long de la route d’environ 55 miles traversant l’Alabama, dormant dans des tentes et près des bâtiments de la ferme sous la surveillance de gardes pour empêcher le blanc attaques suprémacistes.

Désormais menacés par des décennies de météo et d’usure, les campings utilisés par ces marcheurs sont parmi les lieux historiques les plus menacés du pays, selon une nouvelle évaluation d’un groupe de préservation. Les sites, ainsi que 10 autres sites dans neuf États, nécessitent une attention immédiate ou risquent d’être perdus, selon le National Trust for Historic Preservation à but non lucratif.

Trois des campings sont des terres rurales privées le long des États-Unis 80, qui relient Selma et la capitale, et le quatrième est la ville de Saint-Jude, un complexe catholique romain où les marcheurs ont passé la nuit avant que des milliers de personnes ne suivent le révérend. Martin Luther King jr. au Capitole de l’Alabama le 25 mars 1965, pour manifester en faveur du droit de vote des Noirs.

Dans cette photo d’archive du 22 mars 1965, les participants à la marche pour les droits de vote de Selma à Montgomery sont montrés dans un camping près de Selma, en Alabama (AP Photo/File)

L’itinéraire de la marche est différent aujourd’hui de ce qu’il était il y a 56 ans – ce qui était alors une route à deux voies est maintenant à quatre voies, avec une circulation accrue et de nouvelles constructions. Tout en laissant les détails de la préservation aux familles propriétaires du terrain du camp et aux autorités locales, la confiance fait la lumière sur les sites et d’autres à un moment où les droits de vote et la justice raciale sont à nouveau un problème national.

“Ces 11 lieux célèbrent l’interconnexion de la culture américaine et la reconnaissent comme un tissu multiculturel qui, une fois reconstitué, révèle notre véritable identité en tant que peuple”, a déclaré Paul Edmondson, président de l’organisation basée à Washington, qui publie chaque année une liste des lieux menacés.

D’autres endroits sur la liste 2021 incluent:

Trujillo Adobe, les vestiges d’une ancienne colonie latino datant de près de 160 ans à Riverside, en Californie. Summit Tunnels 6 & 7 et Summit Camp Site à Truckee, en Californie, qui racontent l’histoire des cheminots chinois qui ont construit le chemin de fer transcontinental dans les années 1860. Georgia B. Williams Nursing Home à Camilla, Géorgie, autrefois le seul lieu de naissance appartenant à des Noirs de l’État pour les femmes afro-américaines. Boston Harbor Islands, sites archéologiques et historiques sur 34 îles au large de la côte de Boston. Morningstar Tabernacle No. 88 Order of Moses Cemetery and Hall, une colonie noire historique datant de la fin des années 1800 à Cabin John, Maryland. Maison de Sarah Elizabeth Ray, une femme noire et militante qui a lancé une bataille juridique après s’être vu refuser l’entrée d’un ferry séparé à Detroit en 1945. L’hôtel Riverside, qui abritait des musiciens de blues noirs et d’autres pendant l’ère Jim Crow à Clarksdale, Mississippi. Pine Grove Elementary School, construite pour les enfants noirs par un philanthrope Julius Rosenwald en 1917 à Cumberland, Maryland. Threatt Filling Station, qui accueillait les voyageurs noirs sur la route 66, et ferme familiale à Luther, Oklahoma. Poste de traite d’Oljato, construit en 1921 et l’un des rares postes de traite Navajo restant dans la région autour du comté de San Juan, Utah.

La marche de Selma à Montgomery a commencé deux semaines après que des soldats de l’État de l’Alabama ont battu des manifestants qui tentaient de quitter Selma un jour qui a été appelé « Bloody Sunday ». Les sites de Selma et la route de Montgomery font maintenant partie du Sentier historique national de Selma à Montgomery.

Sous la surveillance de membres de la Garde nationale de l’Alabama, les marcheurs se sont d’abord arrêtés à environ 7 miles à l’est de Selma sur un terrain appartenant à Salle David, un fermier noir qui risquait d’être harcelé par des voisins blancs contrarié par la marche. Une photo des marcheurs les montrait rassemblés autour d’un feu construit dans un vieux tambour en métal pour se réchauffer, et la petite-fille de Hall Salle Davine dit que les visiteurs s’arrêtent encore.

“Parfois, nous sortons et il y a toute une cour de cyclistes, des gens qui se sont arrêtés et qui veulent faire un tour”, a déclaré Hall, qui partage son temps entre la terre familiale et la Californie. “Parfois, ils demandent en fait s’ils peuvent passer la nuit.”

La nuit pluvieuse suivante, ils restèrent sur la propriété de Rosie Steele, suivi d’un séjour sur un terrain appartenant à Robert Gardner, où les étudiants de l’Université de Tuskegee ont fourni le dîner et les marcheurs ont dormi sur des matelas pneumatiques de piscine donnés, dont beaucoup se sont dégonflés pendant la nuit. la fille de Gardner, Cheryl Gardner Davis, avait 4 ans à l’époque et se souvient encore de la foule et du bruit.

Cette photo non datée fournie par le Fonds de conservation montre la maison familiale de David Hall, un fermier noir qui a laissé les participants au camp de marche des droits de vote de Selma à Montgomery sur ses terres, près de Selma, en Alabama, en 1965. (Crédit : The Fonds de conservation via AP)

Un voisin blanc a menacé son père d’avoir accueilli les marcheurs, a-t-elle dit, et pendant des années, la famille a gardé le silence sur l’expérience.

« Je me souviens que mon père nous disait que nous ne pouvions aller nulle part seuls, que nous devions toujours avoir un adulte avec nous. Il a dit que si nous voyions une voiture le long de la route, c’était le FBI qui veillait sur nous », a déclaré Davis. “Ça faisait un peu peur.”

Des dizaines de marcheurs ont passé la nuit en chemin, et leur nombre a augmenté de façon exponentielle au moment où la marche a atteint le centre-ville de Montgomery.

Alors que les familles propriétaires des campings ont eu peu de contacts au fil des décennies, la planification est en cours pour préserver les maisons qui se trouvaient sur les sites de Hall et Gardner en 1965 et peut-être les transformer en lieux éducatifs, a déclaré Philippe Howard, un consultant de la région de Birmingham travaillant sur le projet avec The Conservation Fund.

Lors de la dernière nuit de la marche, à environ 5 km du Capitole de l’Alabama, les manifestants campant dans la ville de Saint-Jude ont été divertis par des stars, notamment Harry Belafonte; Tony Bennett; Pierre, Paul et Marie; Sammy Davis Jr. et Joan Baez avant la dernière étape du voyage. La chapelle y est restée à peu près telle qu’elle était alors.

Aujourd’hui près du Capitole, un marqueur historique en pierre raconte les événements de 1965, lorsque King s’est adressé à environ 25 000 personnes à la fin de la marche. Des panneaux en acier simple identifient les campings utilisés par les marcheurs le long du chemin, mais il n’y a pas grand-chose d’autre pour signifier leur importance.

