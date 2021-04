Les camps d’internement COVID du Canada violent les «  droits humains les plus fondamentaux  » ⋆ .

de Humans Are Free:

L’animateur populaire de Fox News a également parlé de ce qu’on appelle la «grande réinitialisation».

(LifeSiteNews) – L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, s’est attaqué à la politique canadienne de mise en quarantaine des voyageurs dans des «établissements désignés» – des hôtels que l’expert a appelés «camps d’internement».

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

«Et si votre voisin d’à côté devenait soudainement dangereusement fou et commençait à retenir des personnes en otage dans sa maison?» demanda Carlson.

«Le Canada, la masse terrestre directement dans notre nord et notre plus grand partenaire commercial, avec qui nous partageons la plus longue frontière internationale du monde, a pris un pas dramatique vers un autoritarisme légitimement dangereux», a-t-il poursuivi. «Oui, Canada.»

Carlson faisait référence à la politique COVID-19 du gouvernement libéral concernant les résidents canadiens qui reviennent de l’étranger et qui sont testés positifs pour le coronavirus.

Lundi, le premier ministre Justin Trudeau a transmis un message à la nation demandant aux Canadiens d’annuler tout projet de vacances et de leur dire à quoi s’attendre lorsqu’ils reviennent d’un voyage nécessaire.

«Si vous rentrez dans le pays, vous devrez montrer un résultat de test PCR négatif avant de monter à bord de l’avion», a déclaré Trudeau.

«Lorsque vous atterrissez, vous devrez passer un autre test PCR. Vous devrez ensuite attendre dans un hôtel agréé, et à vos frais, que vos résultats reviennent. «

«Si vos résultats sont négatifs pour le COVID-19, vous pourrez rentrer chez vous et y terminer votre quarantaine obligatoire», a-t-il ajouté.

Cependant, c’est la partie suivante du message qui a inspiré les craintes de Carlson à l’égard des droits humains fondamentaux des Canadiens.

«Si les résultats de vos tests sont positifs, vous devrez immédiatement vous mettre en quarantaine dans des installations gouvernementales désignées. Ce n’est pas facultatif », a averti Trudeau.

En réponse, Carlson a déclaré que les «installations gouvernementales désignées» dans d’autres pays seraient immédiatement considérées comme des «camps d’internement».

Nouveau projet de loi tyrannique: Camps de quarantaine et vaccinations forcées – Cela doit cesser MAINTENANT!

Cependant, ni le gouvernement américain ni les médias américains ne semblent avoir remarqué les violations des droits de l’homme si près de chez eux.

«La politique d’internement de Trudeau est en place depuis le mois dernier, et pour autant que nous puissions en juger, aucun grand réseau de presse américain ne l’a mentionné», a déclaré l’animateur.

«Notre Département d’État non plus, qui semble normalement exister pour faire des bruits mécontents au sujet des violations des droits de l’homme dans le monde.»

Carlson a laissé entendre que la réputation du Canada en tant qu’endroit peu attrayant avait permis à Trudeau de s’en tirer avec des camps d’internement et que le Canada n’était plus un endroit ennuyeux.

«Soudainement, le Canada est un violateur flagrant des droits humains les plus fondamentaux», a-t-il déclaré. «Échouez à un test COVID et ils vous enfermeront sans essai.»

Il a ajouté que quiconque tenterait d’éviter d’être détenu dans un «centre d’internement gouvernemental» risquait une amende d’un million de dollars et trois ans de prison.

L’animateur américain s’est permis un peu d’humour aux dépens du premier ministre canadien, en disant:

En savoir plus @ HumansAreFree.com