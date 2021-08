Les Canaries nouvellement promus accueillent les Reds en quête de titre dans l’épreuve de force de la Premier League

GameDay est de retour sur talkSPORT et nous terminerons le premier samedi de la nouvelle saison de Premier League avec un cracker – Norwich v Liverpool.

Quel été cela a été jusqu’ici et maintenant, le football de haut niveau est de retour.

getty

Liverpool de Jurgen Klopp lance sa campagne de Premier League à Norwich

Norwich, nouvellement promu, et Liverpool, en quête de titre, lanceront leurs campagnes 2021/22 à Carrow Road samedi soir.

Norwich a remporté le titre de champion la saison dernière pour obtenir une promotion immédiate en Premier League.

L’équipe de Daniel Farke aura hâte de faire mieux dans l’élite cette fois-ci et d’éviter une nouvelle relégation.

Liverpool, quant à lui, cherchera à combler l’écart avec les champions de Manchester City et à récupérer la couronne de la ligue ce trimestre.

Ce match était le match d’ouverture de la saison 2019/20 et Liverpool a gagné 4-1 à cette occasion.

talkSPORT sera à Norfolk pour cet affrontement du week-end d’ouverture alors que nous lançons à nouveau notre série de commentaires exclusifs cette saison.

Norwich v Liverpool : comment écouter

Ce match débutera à 17h30 le samedi 14 août.

La couverture complète de Carrow Road sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 17h.

Faye Carruthers sera votre hôte et les commentaires proviendront de Clive Tyldesley et Trevor Sinclair.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

Norwich de Daniel Farke est de retour en Premier League Norwich v Liverpool: Nouvelles de l’équipe

Un mélange de blessures et de complications liées au COVID-19 a laissé la tenue de Carrow Road se démener avant leur affrontement avec Liverpool.

Norwich pourrait être sans Todd Cantwell après avoir raté la défaite contre Newcastle récemment tandis que Grant Hanley, Onel Hernandez, Jordan Hugill, Przemyslaw Placheta, Bali Mumba et Milot Rashica étaient tous absents de ce match.

Mais Teemu Pukki – le meilleur buteur de Norwich lors de sa dernière campagne de haut niveau – pourrait être apte à débuter contre Liverpool.

Pour Liverpool, Andy Robertson est sorti avec une blessure à la cheville mais il ne devrait pas être mis à l’écart trop longtemps.

Ibrahima Konate pourrait faire ses débuts en Premier League après son arrivée du RB Leipzig.

Il est peu probable que Jordan Henderson soit de retour dans l’équipe après son implication à l’Euro 2020, ce qui signifie que Naby Keita conservera probablement sa place.

.

Ibrahima Konate pourrait faire ses débuts à Liverpool contre Norwich ce week-end Norwich v Liverpool : qu’est-ce qui a été dit ?

Daniel Frake : « Nous devons nous assurer que les gars sont prêts pour notre premier match de compétition. Chaque jour aide pour tout le monde, les gars blessés et les gars qui reviennent.

« Le début d’août pourrait être cahoteux, mais nous allons le prendre. Nous devrons rectifier le tir et creuser. C’est un début difficile, mais nous serons prêts.

Ben Gibson : « Cela a été long à venir. Le plus gros montant que j’ai joué devant un Carrow Road est de 2 000. Je suis vraiment excité, nous mettrons aujourd’hui derrière nous et nous serons prêts pour cela.

« Liverpool à la maison, c’est ce dont il s’agit, sous les lumières devant une Carrow Road bondée.

“Nous ne pouvons pas attendre.”

Norwich et Liverpool s’affrontent ce week-end Norwich v Liverpool: statistiques et faits du match C’est la quatrième fois que Norwich City affrontera Liverpool lors de son premier match de haut niveau de la saison, ne remportant aucun des trois précédents dernière saison de Premier League en 2019-20, en baisse de 4-1 à Anfield.Liverpool est invaincu lors de ses 14 derniers matches de Premier League contre Norwich (W12 D2), marquant 44 buts au cours de ces matchs (3,1 par match). Lors de leurs 18 rencontres de Premier League avec Norwich, Liverpool a marqué 50 buts à une moyenne de 2,8 par match. La seule équipe à avoir un ratio de buts par match plus élevé contre un adversaire dans la compétition (min. 15 matchs) est Man Utd contre Wigan Athletic (50 en 16 matchs, 3,1 par match). Norwich City est sans victoire lors de son premier Premier. Match de championnat de la saison à chacune de leurs huit dernières tentatives, le plus long de ce type sans victoire en cours par une équipe actuelle. Leur dernière victoire lors de la première journée a eu lieu contre Arsenal lors de la première journée de football de Premier League en 1992-93. Liverpool a remporté ses sept derniers matches de Premier League à l’extérieur contre Norwich City, n’ayant qu’une plus longue série de victoires à l’extérieur contre West Bromwich Albion ( 8 de suite entre 1983 et 2009). Les cinq premiers matchs de la saison de Liverpool en Premier League sous la direction de Jürgen Klopp ont vu 29 buts marqués au total (19 pour, 10 contre), les Reds étant invaincus dans les cinq (W4 D1) malgré un encaissement. trois buts dans trois de ces cinq matchs : 4-3 contre Arsenal en 2016-17, 3-3 contre Watford en 2017-18 et 4-3 contre Leeds en 2020-21. Norwich City a perdu 27 de ses 38 matches de Premier League en leur dernière saison au niveau de l’élite en 2019-2020, terminant en bas du tableau et perdant leurs 10 derniers matchs consécutivement. Seules deux équipes ont perdu plus de 10 de suite dans la compétition : Sunderland entre 2003 et 2005 (20) et Aston Villa en 2016 (11).Liverpool a terminé la saison 2020-21 avec la plus longue série d’invincibilités (10) et le le plus long run gagnant (5, niveau avec Arsenal) de toutes les équipes de la compétition. En effet, les cinq victoires consécutives des Reds en championnat en mai étaient plus que ce qu’ils avaient remporté en 12 matchs en février, mars et avril combinés (W4 D2 L6). Le manager de Norwich Daniel Farke a mené Norwich à deux reprises en Premier League en tant que champion de le deuxième niveau (2018-19 et 2020-21), seul le deuxième manager à le faire deux fois avec le même club, après Peter Reid avec Sunderland. Cependant, le taux de victoires de Farke en Premier League de 13,2% (P38 W5) est le deuxième pire de tous les managers à prendre en charge plus de 30 matchs, devant John Gorman (11,9% – P42 W5). Teemu Pukki a marqué 42% de Les buts de Norwich en Premier League lors de leur dernière campagne dans la compétition en 2019-20 (26/11). En fait, depuis que l’attaquant finlandais a rejoint les Canaries en 2018, il a inscrit 34% de leurs buts en championnat (66/194). L’attaquant de Liverpool Mohamed Salah a marqué lors de son premier match de Premier League de la saison au cours des quatre dernières campagnes, marquant un triplé la saison dernière contre Leeds United. Aucun joueur n’a jamais marqué lors de la première journée en cinq saisons consécutives de Premier League.