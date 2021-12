Les Canaries travaillent contre la montre pour sauver leurs derniers Ospreys

03/12/2021 à 09:02 CET

Seuls sept couples de balbuzards pêcheurs (ou guincho comme on l’appelle aux Canaries), survivent encore dans certaines falaises marines de l’archipel. Les loisirs touristiques, l’afflux plus important de personnes sur les sentiers à proximité des zones de nidification, le vaste réseau de lignes électriques ou la construction débridée de parcs éoliens sont à l’origine de sa disparition lente mais progressive. Aujourd’hui, le gouvernement des îles Canaries travaille contre la montre avec un groupe d’ornithologues pour sauver les derniers balbuzards pêcheurs de l’extinction.

« Ce sont des espèces menacées qui enrichissent la biodiversité et le patrimoine naturel de l’archipel & rdquor ;. C’est ce qu’a exprimé le conseiller responsable du ministère de la Transition écologique du gouvernement des îles Canaries, José Antonio Valbuena, qui a défendu l’importance de mener des initiatives pour empêcher leur disparition.

Selon les dernières données publiées, l’état actuel de la population de guinchos aux îles Canaries est très précaire, car il n’y a que sept couples répartis sur l’îlot d’Alegranza, Tenerife et La Gomera.

Il existe également plusieurs spécimens solitaires sur ces îles et îlots, dont Montaña Clara et Lanzarote, comme l’explique l’ornithologue Felipe Siverio, mais il est difficile de les faire correspondre quand tout le reste est contre.

L’exécution de ce projet, cofinancé par le Programme opérationnel FEDER Canarias (2014-2020), a été confiée aux ornithologues Felipe Siverio, Beneharo Rodríguez et Manuel Siverio, actuellement affiliés au Groupe d’ornithologie et d’histoire naturelle des îles Canaries. (GOHNIC) et reconnu dans le domaine de l’ornithologie canarienne.

De plus, pour réaliser certains travaux sur les différentes îles, il y a aussi la collaboration temporaire de plusieurs experts en avifaune.

Jusqu’à présent, ce qu’ils ont fait, c’est effectuer un recensement mis à jour de l’espèce, ainsi que marquer et identifier plusieurs des spécimens canariens. Il s’agit d’un grand pas dans la conservation des rapaces, car jusqu’à récemment, en 2019, les chercheurs rapportaient que sans système de surveillance, il était impossible de savoir quels facteurs les poussaient vers leur disparition.

En ce sens, le baguage et l’équipement de dispositifs de télésurveillance des adultes et des poulets balbuzards sont en cours pendant les trois années d’étude, afin d’obtenir des informations sur les paramètres reproducteurs et démographiques de l’espèce, ainsi que les déplacements des individus. .

De cette façon, des informations seront disponibles concernant les zones où les balbuzards pêcheurs vont habituellement se nourrir, l’utilisation de leur habitat et leurs déplacements. Cette technique aidera à élucider les aspects écologiques peu connus des guinchos canariens, ce qui, à son tour, aidera à mettre en œuvre des mesures pour leur conservation.

Une fois les zones d’utilisation identifiées, les éventuels points noirs et facteurs de menace seront déterminés et analysés, ce qui servira à orienter la gestion de l’espèce en lien avec l’atténuation des impacts négatifs.

En las islas, por los indicios que se tienen hasta el momento, los principales riesgos para los guinchos están en las aspas de los aerogeneradores y en los tendidos eléctricos, pero no se descarta que las actividades humanas -especialmente las recreativas- estén causando molestias a oiseaux.

En fait, les chercheurs avertissent depuis des années que la circulation des bateaux, très fréquente sur le versant sud de Ténérife, plus touristique, peut occasionner des nuisances lors de l’incubation et amener la femelle à quitter le nid en laissant les œufs à découvert.

En peu de temps, cet orphelinat peut avoir une issue fatale, car l’insolation du soleil « fait littéralement frire » les œufs en quelques minutes. Un autre problème qui provoque le va-et-vient des bateaux est l’obstacle qu’ils posent à la chasse.

«Tras dos o tres días sin comer, los guinchos jóvenes se debilitan y acaban muriendo por inanición», señala Manuel Siverio, también ornitólogo y participante en este proyecto, que eleva hasta el 50% el porcentaje de mortalidad de estas aves durante su primer año de vie.

Et est-ce que « perdre une copie est déjà une honte & rdquor;, comme le fait remarquer Siverio. En cas de collision avec des lignes électriques, une seule électrocution peut entraîner la perte de 7 % de la population totale.

En moins de dix ans, les Canaries ont perdu la moitié de leurs couples de balbuzards pêcheurs et la retraite semble sans fin.

Et c’est que, si au milieu du XXe siècle on soupçonnait que le nombre de couples pouvait monter à cinquante dans tout l’archipel des îles Canaries, il y a dix ans il n’y en avait déjà que quatorze et en 2018 on en comptait la moitié.

Bien que les différentes équipes qui sont passées par le gouvernement des îles Canaries aient mis en œuvre différentes mesures de conservation, aucune n’a porté ses fruits. Les informations recueillies peuvent donc être un choc pour la vie de cette espèce, puisqu’il s’agit de l’étape préalable nécessaire à l’établissement d’un véritable plan de rétablissement.

Menaces sur le balbuzard pêcheur aux îles Canaries :

–Les lignes électriques. L’incidence négative de ce facteur, qui provoque l’électrocution de l’oiseau, a été vérifiée dans différents endroits de la péninsule ibérique et des îles Baléares.

–Bateaux de plaisance. Bien qu’aujourd’hui avec moins d’intensité, ils génèrent de l’inconfort dans les zones de reproduction, puisque les guinchos installent leurs nids dans les falaises marines.

-La mort des spécimens a été confirmée par colision avec les pales des moulins à vent.

–Filets abandonnés en mer. Des individus piégés dans des filets de piégeage ont été retrouvés.

-Les treuils utilisent matériel jetable pour construire leurs nids, ce qui peut nuire à leurs petits.

–Microplastiques. Ils sont confrontés à la possibilité d’accumuler des substances nocives dans leur corps par ingestion de microplastiques.

Photo principale : Beneharo Rodríguez

