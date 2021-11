Les canaux de paiement montrent une reprise en octobre grâce aux dépenses festives

Cependant, la reprise de l’économie n’est pas encore solidement ancrée et généralisée, pensent beaucoup.

La plupart des canaux de paiement numériques ont enregistré une augmentation de la valeur des transactions sur une base mensuelle en octobre, les dépenses des fêtes de fin d’année ayant stimulé la consommation.

Selon les données disponibles sur le site Web de la Reserve Bank of India, les dépenses via le transfert électronique national de fonds (NEFT) ont augmenté de 2% MoM à Rs 24,76 lakh crore, les dépenses du service de paiement immédiat (IMPS) ont augmenté de 14% à Rs 3,7 lakh crore, Unifié Les dépenses de l’interface de paiement (UPI) ont augmenté de 18% à Rs 7,71 lakh crore, les dépenses par carte de crédit ont augmenté de 21% à Rs 76 274 crore et les dépenses par carte de débit ont augmenté de 19% à Rs 61 416 crore. Le télépéage a également enregistré une augmentation. La valeur des transactions via les cartes d’instruments de paiement prépayés (PPI), cependant, a chuté de 16% MoM à Rs 2 498 crore.

Plusieurs indicateurs suggèrent une reprise de la consommation au cours du mois d’octobre. La RBI a déclaré dans son rapport sur l’état de l’économie de novembre que le résultat de l’amélioration de la mobilité – à la fois des passagers et des marchandises – s’est traduit par une augmentation de la consommation de carburant en octobre. La consommation d’essence a atteint les niveaux d’avant la pandémie, tandis que la consommation de carburant pour turbines d’aviation (ATF) et de diesel a affiché une amélioration séquentielle.

Les acteurs de l’écosystème des paiements ont connu une forte traction des volumes au cours du mois. Mercredi, PhonePe a déclaré avoir traité plus de deux milliards de transactions sur sa plate-forme en octobre grâce à une traction rapide dans les villes de niveau II, de niveau III et au-delà, qui représentaient 80% des transactions. Les banques ont également signalé une hausse de la consommation. HDFC Bank a déclaré lors d’un appel aux investisseurs que les premiers résultats pour les 10 premiers jours d’octobre ont montré une croissance de 42% des dépenses par carte sur une période similaire en septembre, tirée par les dépenses festives.

Cependant, la reprise de l’économie n’est pas encore solidement ancrée et généralisée, pensent beaucoup. Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a déclaré mardi que les données du PIB du premier trimestre de l’exercice 22 révélaient qu’il existait toujours un écart important dans la consommation privée et l’investissement, par rapport à leurs niveaux d’avant la pandémie de l’exercice 20.

« Contribuant à la plus grande part de la demande globale, environ 56% du PIB, la consommation privée est essentielle pour une croissance inclusive, durable et équilibrée de notre pays. Les salariés journaliers et les travailleurs des échelons inférieurs de la société ont subi d’importantes pertes de revenus et d’emplois pendant la pandémie qui prendront du temps à réparer », a déclaré Das.

Dans le même temps, il s’est dit convaincu que la demande de consommation déclenchée par les fêtes de fin d’année et la récente réduction des prélèvements sur le carburant par les gouvernements central et étatique augmenteront le pouvoir d’achat de la population et créeront un espace pour une consommation supplémentaire.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.