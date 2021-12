Les candidates de Miss Univers 2021 présentent des maillots de bain et des robes de soirée

Ce week-end, un total de 80 beautés du monde entier se disputeront le titre de Miss Univers 2021.

S’il semble que vous veniez de regarder le concours annuel, vous n’êtes pas seul : le concours 2020, remporté par Miss Mexique Andrea Meza, a eu lieu en mai dernier après avoir été retardé en raison de la pandémie de COVID-19. Le concours 2021, le 70e pour l’organisation, sera diffusé en direct depuis la ville côtière israélienne d’Eilat le dimanche 12 décembre.

Steve Harvey revient en tant qu’hôte après s’être absenté la dernière fois et avoir accueilli l’événement entre 2015 et 2019. Le concours de cette année met également en lumière la question du changement climatique et présentera les concurrents du passé et les problèmes sociaux et internationaux auxquels ils sont confrontés dans leurs communautés.

Comme d’habitude, le concours comprendra des compétitions de maillots de bain, de robes de soirée et de costumes nationaux. Les concurrents ont présenté leurs styles lors des compétitions préliminaires le vendredi 10 décembre.

La compétition officielle Miss Univers 2021 sera diffusée dans 160 pays. L’émission sera diffusée sur Fox et Telemundo aux États-Unis. Vérifiez vos listes locales pour les heures.