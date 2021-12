Les candidates du GOP voient l’inflation, la criminalité et les écoles pousser les femmes des banlieues à voter républicain en 2022

Les candidates républicaines au Congrès défiant les démocrates sortants affirment que l’inflation, les dépenses, l’éducation et la criminalité sont des enjeux gagnants pour le GOP à mi-parcours de 2022.

Malgré une flambée historique de l’inflation, le Congrès dirigé par les démocrates a continué d’avancer avec d’importants projets de loi de dépenses tels que la loi Build Back Better Act de près de 2 000 milliards de dollars du président Biden.

Le projet de loi devrait ajouter plus de 350 milliards de dollars au déficit sur 10 ans, selon le Congressional Budget Office. Le Congrès a adopté deux grands projets de loi de relance contre les coronavirus sous l’ancien président Trump. Le Congrès dirigé par les démocrates a adopté le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars en mars 2021 sous Biden en utilisant la réconciliation budgétaire pour éviter l’obstruction législative au Sénat. Et plus tôt ce mois-ci, les démocrates, avec un soutien républicain croisé limité, ont adopté un projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars.

Amanda Adkins, qui se présente contre la titulaire démocrate Sharice Davids dans le troisième district du Congrès du Kansas, a été interrogée sur les problèmes qui, selon elle, sont les plus susceptibles d’amener les électrices des banlieues au GOP lors des élections de mi-mandat de 2022.

« Il s’agit vraiment d’économie et de portefeuille lorsqu’il s’agit d’électeurs de notre circonscription », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse mardi avec la présidente de la conférence House GOP, Elise Stefanik. L’inflation « revient systématiquement comme un problème majeur pour les gens parce qu’ils ressentent le pincement à la pompe à essence.

Elle a noté que cette action de grâces était estimée être la plus chère jamais enregistrée.

« Si vous tenez compte de l’augmentation des salaires mais de l’impact de l’inflation, c’est toujours entre 1 500 et 2 000 dollars en négatif pour les habitants de notre district », a-t-elle déclaré. « C’est donc le problème global qui motive beaucoup en ce moment. Mais à ce sujet, gardez à l’esprit que les gens reconnaissent que cela est dû en grande partie aux dépenses fédérales et à un afflux d’argent dans le système. Ils sont donc très, très frustrés par la portée excessive du gouvernement fédéral et par toutes les dépenses, un gouvernement si limité que ce cycle va être un énorme, énorme problème. »

Jeanine Lawson, qui se présente contre la titulaire démocrate Jennifer Wexton dans le 10e CD de Virginie, a déclaré que les problèmes croissants de criminalité et d’éducation poussent les femmes des banlieues à voter républicain. Elle a cité la victoire de Glenn Youngkin dans la récente course du gouverneur de Virginie comme preuve.

« Je peux vous dire qu’en Virginie du Nord, que nous savons tous être une zone bleue, nous avons vu un mouvement de masse de mères de banlieue revenir à notre fête à cause de deux problèmes clés : la théorie de la race critique qui est repoussée par les parents et les enfants » gorges, ils rejettent cela », a déclaré Lawson.

« Et aussi juste le non-sens de soft on crime », a-t-elle poursuivi. « De toute évidence, ils se soucient de la sécurité publique et ils se soucient certainement de ce que leurs enfants apprennent dans les écoles publiques. Et Glenn Youngkin a souligné à quel point ces problèmes sont essentiels. Je suis donc enthousiasmé par l’idée de prendre l’éducation et de gagner grâce à nos politiques de bon sens. Et nous sommes sur le point, vous savez, d’unir l’Amérique, pas de nous diviser, certainement, sur la couleur de notre peau. Et c’est ce qu’est l’extrême gauche aujourd’hui.

Lawson et Adkins faisaient partie des 8 candidats du GOP officiellement approuvés mardi par E-PAC, qui a été fondée par Stefanik pour augmenter le nombre de femmes républicaines au Congrès.

Stefanik a décrit le programme de dépenses sociales et climatiques de Biden, le « Build Back Better Act », comme « Build Back Broke. « Le Sénat démocrate examine actuellement le projet de loi pour le passage par la réconciliation budgétaire, qui ne nécessiterait pas les votes des républicains pour passer au Sénat 50-50.