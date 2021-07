Les candidats à la bachelorette de Michelle Young

ABC vient d’aller de l’avant et a abandonné 35 candidats potentiels pour la prochaine saison de Michelle Young de The Bachelorette – mais sachez que tout le monde ne devrait pas faire la coupe. Jusqu’à présent, nous ne connaissons que les prénoms, âges et villes natales des candidats de Michelle, mais attendez-vous à plus d’informations (comme les biographies et les portraits officiels) une fois que ABC aura finalisé le casting. Et bien sûr, Reality Steve est ici en train de faire le travail du Bachelor Lord et de rassembler des identifiants Instagram, bien que tout le monde soit probablement privé grâce aux règles assez strictes d’ABC.

Faites défiler pour voir les candidats potentiels de Michelle, mais si vous voulez des SPOILERS, nous en avons aussi quelques-uns :

La saison de Michelle devrait commencer à tourner à la fin de ce mois, sera diffusée à l’automne et sera probablement animée par Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe (yay!). La saison commencera à Palm Springs, puis Reality Steve dit qu’ils se déplaceront aux États-Unis. « Après Palm Springs, Michelle filmera une partie de sa saison au Minnesota. Ils séjournent à l’hôtel Marquette à Minneapolis “, a-t-il déclaré, notant également que ” je pense que les nuits et la cérémonie finale des roses se dérouleront dans un endroit différent, car j’entends que le tournage se termine presque deux semaines en septembre.

Nous savons également que les dates normales de la ville natale sont de retour, avec Steve disant qu’on lui a dit qu’ils prévoyaient de ramener les dates normales de la ville natale cette saison, donc ils se rendront dans les villes natales des gars. Ce qui aide toujours puisqu’ils le font généralement en public. »

Je ne peux pas. Attendre.