Les candidats allemands aux élections snobent l’UE lors du dernier débat télévisé suscitant la fureur du bloc – “Pas d’espoir” | Politique | Nouvelles

Hier soir, les favoris en lice pour remplacer Angela Merkel en tant que chancelière allemande se sont opposés lors de leur dernier débat télévisé avant le vote du 26 septembre. Armin Laschet de la CDU, Olaf Scholz du SPD et Annalena Baerbock des Verts se sont affrontés à la télévision allemande dans une dernière tentative pour convaincre les électeurs.

Bien que de nombreuses questions aient été abordées lors de la discussion entre les trois dirigeants, aucun des candidats n’a abordé la position de l’Allemagne au sein de l’UE et ses plans en matière de politique étrangère et européenne.

Cette décision, ou son absence, a rendu furieux les politiciens du Parlement européen.

L’eurodéputé italien Marco Zanni a tweeté ce matin : “Hier, lors du dernier débat avant les élections allemandes, la question de l’UE n’a même pas été abordée.

« Entre une ‘conférence sur l’avenir de l’Europe’ déjà pilotée dans ses conclusions et ce qui se passe dans la campagne en Allemagne, les espoirs que l’UE change de cap restent vains.

Faisant écho à son inquiétude, l’eurodéputé allemand Sven Giegold a également fustigé : « Triell perdant : l’Europe !

“Encore une fois, la politique européenne n’était pas un problème.

“L’Europe entière se tourne vers les élections au Bundestag, mais la campagne électorale ne se tourne pas vers l’Europe.

“Un signe de pauvreté pour le plus grand pays de l’UE !”

Un débat sur l’avenir de l’UE échappe aux espoirs de la chancelière allemande depuis le début de leurs campagnes.

La semaine dernière, après le deuxième des trois débats télévisés entre les candidats, l’expert européen Wolfgang Munchau a noté : “Intéressant, ou déprimant, qu’aucun des candidats aux élections allemandes n’ait fait campagne sur des thèmes européens.

“Cela signifie qu’ils n’auront pas pour mandat de soutenir de grandes réformes.”

Le débat d’hier soir a eu lieu alors que la pression sur le candidat conservateur du parti de l’Union chrétienne-démocrate, Armin Laschet, s’intensifiait pour combler un écart dans les sondages qui l’ont toujours placé derrière Scholz du SPD.

M. Scholz, qui est ministre des Finances, a utilisé la question des inégalités sociales pour s’en prendre à son principal adversaire, réitérant qu’en tant que chancelier, il ferait passer un salaire minimum de 12 euros (14,08 $) par heure, ce à quoi la CDU s’oppose.

« Monsieur Laschet, c’est peut-être la différence entre vous et moi.

Je ne le fais pas parce qu’il y a une campagne électorale en ce moment. J’ai fait cette demande pendant des années”, a déclaré M. Scholz.

“Pour moi, il s’agit de la dignité des citoyens. C’est pourtant ce qui nous distingue peut-être sur cette question.”

Un sondage instantané peu de temps après l’événement, qui comprenait également Annalena Baerbock des Verts et portait sur des questions allant du changement climatique à la numérisation et à la sécurité, a déclaré M. Scholz vainqueur, lui donnant une place nette dans la série de débats.

Plus tôt, un sondage INSA pour Bild am Sonntag avait placé le SPD à 26% de soutien, stable depuis une semaine, tandis que le bloc conservateur de l’Union chrétienne-démocrate de centre-droit d’Angela Merkel et de son parti frère bavarois, l’Union chrétienne-sociale, a ajouté la moitié un point de pourcentage pour arriver à 21 pour cent.

L’écart a été encore plus grand dans les sondages mesurant la popularité des candidats individuels à la chancellerie, indiquant la lutte difficile à laquelle Laschet est confrontée contre Scholz avant les élections.

M. Laschet est sous le feu des critiques depuis qu’il a été filmé en train de rire lors d’une visite en été dans une ville touchée par les inondations.

Les sondages actuels, qui montrent une image très fragmentée alors que les électeurs affluent de plus en plus vers des partis plus petits, laissent la place à plusieurs scénarios de coalition, donnant aux libéraux démocrates libres un rôle potentiel de faiseur de rois dans les prochaines négociations de coalition.

Dimanche, le chef du parti FDP, Christian Lindner, a rejeté les demandes de la CDU d’exclure une soi-disant coalition des feux de circulation avec le SPD et les Verts. “Nous ne prendrons pas d’ordres de cette (CDU)”, a-t-il déclaré lors d’une soirée.

Pendant ce temps, Scholz a exprimé dimanche sa préférence pour une coalition avec les Verts, que les sondages actuels évaluent à 15%.

Le chef de cabinet de Merkel avait précédemment appelé tous les partis à s’entendre rapidement sur qui devrait lui succéder après les élections et à éviter le genre de pourparlers de coalition prolongés qui ont suivi le dernier vote il y a quatre ans.

La probabilité de longs pourparlers de coalition après le vote signifie que Merkel ne quittera pas ses fonctions de si tôt. Elle reste chancelière jusqu’à ce qu’une majorité de législateurs du Bundestag élisent un successeur, qui prête alors serment.

“Mon souhait est une formation rapide du gouvernement”, a déclaré Helge Braun à ., ajoutant que même si le gouvernement actuel continuerait de gouverner pendant les pourparlers imminents de la coalition, il y avait certaines limites quant à la portée du leadership.

“Je mets donc en garde contre la perte de temps due à une très longue formation du gouvernement. On peut certainement demander aux partis d’exprimer rapidement leurs préférences après les élections sur ce que sont leurs coalitions préférées – afin que l’on ne perde pas sans cesse du temps dans les discussions.”

Il n’y a pas de restrictions formelles sur les pouvoirs de Merkel jusqu’à ce qu’un successeur soit choisi, mais elle cherche le consensus et les chanceliers précédents n’ont pas pris de décisions radicales pendant cette période.

À la suite des dernières élections générales en Allemagne en 2017, il a fallu un record de six mois avant que le nouveau gouvernement ne prête serment.