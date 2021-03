Les candidats au rebond du baseball fantastique à regarder ⋆ .

L’une des erreurs les plus courantes commises par les joueurs de baseball fantaisie novices lors de la préparation de leurs brouillons est la facilité avec laquelle ils oublient les talents forts après une mauvaise année.

Lorsque les gens discutent de Comeback Player of the Year, ils ont tendance à regarder ceux qui ont été perdus pendant une saison en raison d’une blessure. Regardez comment tous les yeux sont rivés sur Trey Mancini des Orioles, qui a vaincu le cancer en 2020 et devrait connaître une saison de rebond exceptionnelle. Mais 2020 a été une année étrange pour beaucoup, et trouver les bons joueurs qui sont sous-évalués dans les projets de cette année en raison d’une saison difficile peut faire la différence et un bon endroit pour trouver ces joyaux est dans le champ extérieur.

Profitez du prix avantageux sur le voltigeur d’athlétisme Ramon Laureano. Le repêcher à son ADP actuel de 154 devrait être considéré comme un hold-up basé sur son potentiel à être un joueur de 30 circuits et 20 vols. Il a flashé ce combo puissance et vitesse lors de son premier appel dans la ligue en 2018, et il l’a développé lors d’une campagne d’évasion au cours de laquelle il a frappé .288 avec 24 circuits et 13 bases volées. La saison dernière n’a pas été aussi gentille avec lui.

Ramon LaureanoAP

Comme beaucoup de joueurs, Laureano a eu du mal avec le printemps non conventionnel et la saison retardée en 2020, et il a été limité au début avec une blessure au mollet. En s’échauffant, lors d’une série contre les Astros, il a été touché trois fois puis a été poussé dans une bagarre par l’entraîneur du banc de Houston, Alex Cintron. Une suspension de six matchs a été prononcée et il ne s’est jamais remis sur les rails. Maintenant, entamant sa saison à 26 ans, Laureano cherche à mettre 2020 derrière lui et à se remettre aux affaires. Il est prêt à passer à l’étape suivante.

Le voltigeur des Rays Austin Meadows, dont l’ADP de 93 est ahurissant compte tenu du fait qu’il a écrasé 33 circuits en 2019, cherche également à s’améliorer par rapport à une année 2020 difficile. peu comprennent comment il a été testé positif au COVID-19 en juillet, puis a subi une cuisse et une blessure oblique en essayant de jouer à travers la maladie. Même avec quatre circuits et deux interceptions ce printemps, il est largement négligé par beaucoup. N’en fais pas partie.

Si votre position de repêchage ou votre plan vous fait détourner le regard du champ extérieur au début de votre repêchage, sachez qu’il y a beaucoup de talents négligés par vos concurrents. Meadows et Laureano peuvent changer la donne dans les rondes intermédiaires, et c’est là que vous dominez. Les meilleurs talents à des prix intermédiaires sont la clé de votre succès.

