Les candidats aux 2e et 3e places sont révélés après que Mike Richards a apparemment atterri

Les fans de Jeopardy ont reçu mercredi la mise à jour qu’ils attendaient concernant le remplacement permanent de feu Alex Trebek. Variety a rapporté que Mike Richards est en négociations avancées avec Sony Pictures Television pour le poste. Mais, la publication a également fait la lumière sur qui d’autre est fortement pris en compte. Le média a rapporté que l’ancien de Big Bang Theory Mayim Bialik et l’ancien champion de Jeopardy Buzzy Cohen sont toujours en lice pour devenir l’hôte permanent.

Selon Variety, Bialik et Cohen sont deux des vedettes qui sont également envisagées pour se mettre à la place de Trebek à temps plein. Bien qu’il y ait eu de nombreux hôtes invités de Jeopardy au cours des derniers mois, la publication n’a fait aucune mention d’autres personnes qui sont fortement considérées. De plus, même si Bialik et Cohen sont toujours en lice, il semble que Jeopardy ait presque pris une décision quant à savoir qui sera l’hôte permanent.

Richards, qui est producteur exécutif du programme de quiz, est en négociations avancées avec Sony Pictures Television pour être l’hôte permanent. On dit que ceux de Sony Pictures ont été impressionnés par Richards pour deux raisons différentes : sa capacité à assumer ses fonctions de producteur exécutif dans les coulisses et le fait qu’il a une “manière facile à l’antenne”. Le producteur est en effet le favori pour le poste, mais ce n’est pas encore une annonce officielle. Puisqu’ils sont toujours au milieu des négociations, il est toujours possible que quelqu’un d’autre soit nommé hôte permanent. Sony Pictures a répondu à la demande de commentaires de Variety en disant qu’il y en avait d’autres qui étaient considérés pour le poste et qu’ils étaient toujours impliqués dans les négociations.

Celui qui est sollicité pour remplir le rôle a de grandes chaussures à remplir. Trebek, qui a accueilli Jeopardy pendant plus de trois décennies, est décédé en novembre à l’âge de 80 ans après une bataille contre le cancer du pancréas. Au moment où sa mort a été signalée, le PDG de Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, a partagé une déclaration sur la mort de Trebek, qui disait : “Pendant 37 années incroyables, Alex était la voix réconfortante, ce moment d’évasion et de divertissement à la fin d’une longue, dure journée pour des millions de personnes à travers le monde. Il était le cœur et l’âme de Jeopardy ! et il manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont intégré à leur vie. Nos pensées vont à Jean, Matthew, Emily et Nicky.”