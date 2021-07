Les candidats de la saison 17 de “Bachelorette” de Katie Thurston

Aaron

Âge : 26

Ville natale : San Diego, Californie

Profession : Agent d’assurance

Statut : Éliminé, mais part en Bachelor in Paradise

Extrait de la biographie d’ABC : « Il est facile de voir qu’Aaron est un jeune homme costaud, mais ne vous y trompez pas, il y a bien plus dans ce étalon californien qu’il n’y paraît. Aaron travaille actuellement dans la vente et aime être à l’extérieur, surfer et soulever des poids, et il était un nageur de la NCAA à l’université. Il est réfléchi, sensible. et très ambitieux, disant que dans cinq ans, il espère posséder son entreprise et travailler pour lui-même. Aaron recherche une femme terre à terre, intelligente, drôle et qui ne se prend pas trop au sérieux. Aaron prévoit de laisser un héritage derrière lui, il a donc besoin d’un partenaire qui le soutiendra et encouragera ses rêves. Son seul défaut ? Aaron dit qu’il peut être un procrastinateur, mais maintenant il a fini de perdre son temps et est prêt à retrouver sa femme ! “

