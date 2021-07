Les candidats MVP des finales de la NBA pour Bucks vs. Suns, classés

in

Les Milwaukee Bucks sont à une victoire d’un championnat NBA. Les Bucks entrent dans le sixième match de la finale NBA 2021 avec une avance de 3-2 sur les Phoenix Suns. Si les Bucks peuvent remporter l’un des deux prochains matchs, la franchise remportera son premier championnat depuis que Kareem Abdul-Jabbar et Oscar Robertson ont remporté un titre en 1971.

Les Bucks ne devraient pas être trop à l’aise lorsqu’ils retournent sur leur terrain pour le match 6. Il y a généralement une pression énorme sur l’équipe à domicile lorsqu’il ne reste qu’une victoire pour remporter la série, et c’est particulièrement le cas lorsqu’elle sait qu’elle fait face au match. 7 sur la route. Les Suns ont presque volé le match 5 avec un retour au quatrième trimestre, mais le vol d’embrayage de Jrue Holiday et l’alley-oop à Giannis Antetokounmpo ont scellé la victoire des Bucks.

Bien que certains l’aient qualifié de l’une des pires finales de la série, il ne fait aucun doute que ce match a été formidable jusqu’à présent avec de nombreuses performances individuelles brillantes. Voici comment nous classerions les candidats MVP des finales jusqu’à présent :

6. Deandre Ayton

Ayton est extrêmement critique pour le succès des Suns car il est le seul vrai grand homme de la rotation après la blessure de Dario Saric qui a mis fin à la série. Ayton a joué 45 minutes dans la défaite serrée de Phoenix lors du cinquième match, et il semble qu’il devra reproduire cet effort au cours des deux prochains matchs si les Suns veulent voler la série.

L’ancien choix au repêchage n ° 1 a été limité par des problèmes de faute lors de la défaite des Suns lors du troisième match, mais a par ailleurs très bien joué en finale. Il entre dans le match 6 avec une moyenne de 15,2 points, 13,2 rebonds, deux passes décisives, 1,4 contre et 1,4 interceptions par match avec 56,9% de tirs sur le terrain.

Ayton est le seul défenseur de Phoenix qui peut dissuader Antetokounmpo même un peu au bord. Offensivement, c’est un redoutable roller qui a également démontré sa capacité à tirer à mi-distance. Les Suns ont besoin d’Ayton pour s’imposer sur le reste de la série s’ils veulent voler deux victoires consécutives contre les Bucks.

5. Vacances de Jrue

L’offensive de Holiday a connu des hauts et des bas tout au long des séries éliminatoires. Cette tendance s’est poursuivie en finale. Il n’a marqué que 27 points sur 35 tirs au cours des deux premiers matchs, qui se sont tous deux soldés par des victoires à Phoenix. Il a été excellent lors de la victoire des Bucks lors du troisième match, réussissant 5 tirs sur 10 à trois points pour terminer avec 21 points et neuf passes décisives. Holiday a ensuite tiré 4 sur 20 depuis le terrain lors du match 4, mais a rebondi lors du match 5 avec l’une des meilleures performances de sa carrière: un effort de 27 points et 13 passes décisives ponctué par son vol d’embrayage et son lob en finale minute.

Là où Holiday a été constant, c’est sur la défensive. Il a pourchassé Chris Paul avec toute la pression du tribunal tout au long de la série, faisant clairement sortir le meneur vétéran de sa zone de confort. Holiday est un défenseur physique qui utilise sa longueur et sa force pour déranger les petits porteurs de balles, et CP3 a découvert de première main à quel point il est bon défensivement dans cette série.

La performance offensive de Holiday pourrait être un facteur décisif pour le reste de cette série. S’il a un autre grand match offensif dans le match 6, les Bucks lèveront probablement une bannière de championnat.

4. Chris Paul

Paul a été excellent pour mener Phoenix à une victoire dans le match 1, mais il s’est un peu épuisé tout au long de la série. Les chances des Suns de revenir dans cette série reposent sur CP3 en revenant deux fois en arrière pour des performances vintage.

Paul a terminé avec 32 points et neuf passes décisives dans cette victoire du match 1 pour Phoenix. C’est à ce moment-là que Holiday s’est tourné vers lui à temps plein. Le CP3 a particulièrement éprouvé des difficultés lors du quatrième match, car il semblait ennuyé par des blessures au poignet et aux doigts. Alors qu’il a terminé le match 5 sur une larme pour terminer avec 21 points et 11 passes décisives, il n’avait pas l’impression de contrôler l’action comme il le fait normalement à son meilleur.

Il est facile de voir Paul comme un baromètre du succès des Suns. Si les Suns remportent les deux prochains matchs et que Paul joue bien, il est tout à fait possible qu’il puisse encore terminer la série en tant que MVP de la finale.

3. Khris Middleton

La performance de Middleton est passée de bien à mal à bien à nouveau tout au long des séries éliminatoires. Il était à son pire dans le match 2 de la finale de la NBA, quand il a terminé avec seulement 11 points sur 5 tirs sur 16. Les Bucks savaient qu’ils avaient besoin de Middleton pour commencer à cuisiner s’ils voulaient sortir d’un trou 0-2, et il a répondu en faisant exactement cela.

Middleton a été brillant dans le match 4, marquant 40 points sur 15 tirs sur 33. Il a également fait quelques seaux d’embrayage sur le tronçon dans le match 5. Middleton a tellement de variance dans sa performance car il trouve rarement son chemin dans des seaux faciles. L’attaquant de 6’8 tire la plupart de ses paniers de difficiles pull-up jumpers qu’il crée lui-même. Il a fière allure lorsque son tir tombe et terrible lorsqu’il ne l’est pas.

Les Bucks ont remporté trois excellents matchs contre Middleton jusqu’à présent en finale. Il leur en faut un de plus pour être champions.

2. Devin Booker

Booker a été incroyable en marquant le ballon tout au long de cette série, à l’exception d’une nuit de tir difficile dans le match 3. Le garde de 24 ans a marqué 42 points dans le match 4 et 40 points dans le match 5, mais les Suns ont perdu les deux matchs.

Comme Booker a pris le contrôle de l’offensive, le mouvement du ballon des Suns a stagné. Les trois tentatives du coin de Phoenix sont en baisse dans cette série. C’est tout à l’honneur de la formidable défense de Milwaukee, mais c’est aussi à Booker et Paul de créer des looks faciles pour leurs coéquipiers. La statistique la plus préoccupante jusqu’à présent pour Phoenix est que Booker n’a toujours pas de passe décisive au quatrième trimestre d’un match de cette série.

On dirait que l’offensive des Suns a été impuissante sans le but de Booker au cours des deux derniers matchs. Il doit continuer à mettre le ballon dans le panier à un rythme élevé pour le reste de la série, mais cela aiderait s’il pouvait également préparer ses coéquipiers pour des tirs ouverts.

1. Giannis Antetokounmpo

Si les Bucks remportent un match de plus pour remporter la série, Antetokounmpo sera nommé MVP de la finale. Il est le seul choix pour l’honneur.

Nous ne savions même pas si Giannis allait participer à la finale de la NBA après avoir subi une blessure à la jambe effrayante qui l’a tenu à l’écart de la finale de la Conférence Est. Au lieu de cela, Antetokounmpo était dans l’alignement pour le match 1 contre Phoenix et a été au centre du succès des Bucks depuis. Giannis entre dans le match 6 avec une moyenne de 32,2 points, 13 rebonds et 5,6 passes décisives par match avec 60,5% de tirs sur le terrain. Oui, ses lancers francs ont été difficiles – 56,2% sur plus de 13 tentatives par match – mais il domine toujours cette série des deux côtés.

Antetokounmpo est le meilleur joueur défensif au monde, et sa faible protection de peinture latérale a été essentielle pour dissuader les buteurs de Phoenix de s’éloigner de la jante toutes les séries. Offensivement, Antetokounmpo se contente de moins de tirs sautés et attaque le panier durement comme un homme de rouleau et en transition.

Giannis a également été au milieu des deux plus grandes pièces de cette série. Il avait le bloc remarquable sur l’alley-oop d’Ayton à la fin du match 4, puis a jeté le lob de Holiday après son vol dans le match 5.

Le curriculum vitae d’Antetokounmpo à 26 ans le met sur le point d’être un grand de tous les temps. Il ne manque plus qu’un championnat et un MVP de la finale. Il est à une victoire des deux honneurs.