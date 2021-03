Les candidats (possibles et confirmés) pour les élections 4-M

La probabilité qu’il y ait des élections le 4 mai dans la Communauté de Madrid après le soutien initial des tribunaux soulève différents scénarios dans les partis madrilènes, car alors que dans le PP, le PSOE, Más Madrid et Vox, il n’y a aucun doute sur qui seraient les candidats, Les citoyens et Podemos ont en attente élisent leurs têtes de liste lors des primaires.

L’avance électorale décrétée mercredi par la présidente madrilène, Isabel Díaz Ayuso (PP), a pris pas préparé pour la grande majorité des partis, y compris les citoyens, jusqu’à présent membre du gouvernement populaire.

Pour cette raison, quatre jours plus tard, après le soutien initial de la Cour supérieure de justice de Madrid, qui a rejeté le recours avec mesures conservatoires et conservatoires présenté par les avocats de l’Assemblée de Madrid, le les formations précipitent leurs stratégiesCertains ne savent toujours pas avec certitude qui sera leur candidat aux élections prévisibles, en attendant une ratification judiciaire ferme.

PSOE

Malgré les rumeurs qui l’ont longtemps placé au poste de médiateur, Ángel Gabilondo répéterait en tant que tête de la liste PSOE aux prochaines élections régionales, pour lesquelles le nom de la ministre de la Défense, Margarita Robles, a été entendu.

Ancien footballeur, ex-frère, ex-doyen, ex-recteur et ex-ministre de l’Éducation avec José Luis Rodríguez Zapatero, Gabilondo est un « oiseau rare » dans la politique madrilène en raison de son statut de Indépendant et son ton modéré et serein au milieu des tempêtes politiques et dialectiques qui sévissent chaque semaine au Parlement régional.

Fête populaire

L’actuel président de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, répéterait en tant que candidate du PP deux ans après les précédentes élections, époque où il a acquis une grande visibilité nationale et même internationale pour sa gestion de la pandémie et sa confrontation avec le gouvernement de Pedro Sánchez, au point que certaines voix ils la dressent à la tête de l’opposition au lieu de Pablo Casado.

Après avoir rompu avec Ciudadanos, il aspire à règle seule s’il y a des élections, bien qu’il soit très probable que vous ayez besoin d’au moins Prise en charge de Vox, parti qui l’a soutenue dans son investiture et avec le porte-parole de qui, Rocío Monasterio, montre une plus grande harmonie qu’avec qui était jusqu’à présent son vice-président, Ignacio Aguado (Cs).

Citoyens

On ne sait pas qui serait le candidat, mais l’ancien vice-président Ignacio Aguado a déjà annoncé qu’il apparaîtrait dans les primaires s’il y a des élections pour se sentir soutenue par le président du parti, Inés Arrimadas, qui dans une interview a déclaré qu’elle « lui faisait confiance » mais a évité de le confirmer en tête de liste.

Celui qui a exclu d’accord Dans le processus primaire, c’est l’adjoint au maire de Madrid, Begoña Villacís, qui gouverne en coalition avec le PP, et aucun autre nom ne semble susceptible de le faire des membres éminents du parti tels que l’ancien président de Madrid et jusqu’à présent le conseiller de Transportes Ángel Garrido ou le porte-parole à l’Assemblée, César Zafra, pour être des gens de confiance d’Aguado.

Plus de Madrid

Le chef régional de Más Madrid et porte-parole adjoint à l’Assemblée, Monica Garcia, dont le nom apparaît comme une alternative dans la motion de censure présentée contre Ayuso, serait le candidat aux élections de parti, qui ne fera pas de processus de primaires puisqu’il considère que celui qui s’est tenu l’été dernier, lorsque le militantisme l’a placé à la tête de l’instance de gouvernance régionale, est valide.

Connue pour son rôle dans la première marée blanche en faveur de la santé publique, combine son travail d’anesthésiste à l’hôpital du 12 de Octubre avec son côté politique, qui a débuté aux mains de Podemos lors de la dernière législature et s’est poursuivi avec Más Madrid après les élections de 2019, avec des échauffourées notoires avec les députés du PP au sein des parlementaires à part entière.

Vox

Il ne fait aucun doute que le candidat serait l’actuel porte-parole à l’Assemblée de Madrid, Monastère de Rocío, une architecte qui a commencé sa carrière en politique lors des élections précédentes, bien que la décision doive être prise par le Comité exécutif national du parti.

Monastère a eu un rôle décisif en tant que partenaire externe du gouvernement de coalition PP et Cs après avoir soutenu l’inauguration d’Ayuso, ce qui l’a fait clé dans la négociation des budgets 2021, qui n’ont pas été approuvées, avec des demandes qui ont mis à l’épreuve la relation des forces de centre-droit, comme le soi-disant «pin parental».

Unis nous pouvons

S’il y a des élections, le parti prévoit d’organiser des primaires dans lesquelles le porte-parole à l’Assemblée de Madrid d’Unidas Podemos, Isa Serra, qui est également porte-parole national de la formation, prévoit de se présenter sans compter a priori avec aucun adversaire.

Cependant, la possibilité qu’il soit en tête de liste cela dépend aussi de votre appel devant la Cour suprême de la peine qui l’a condamnée à un an et sept mois de prison pour atteinte à l’autorité, blessures légères et dommages résultant de la tentative d’arrêter une expulsion dans le quartier de Lavapiés en 2014, au cas où elle finirait par devenir handicapée.