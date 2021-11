Les candidats pro-policiers de Seattle mènent les progressistes dans les courses un an après CHOP

L’ancien président du conseil municipal de Seattle, Bruce Harrell, qui a présenté un message en faveur de la police, a mené les retours dans la course à la mairie de Seattle de près de 30 points contre la progressiste M. Lorena González, l’actuelle présidente, mardi soir.

Harrell a déclaré mardi à FOX 13 à Seattle qu’il pensait que son message résonnait auprès des électeurs.

« Je ne suis pas un politicien du statu quo, ils veulent que le problème des sans-abri soit traité avec un sentiment d’urgence, ils veulent une police efficace… une police sans parti pris, donc nous sommes très satisfaits des résultats. »

L’avance de Harrell intervient un an après que la ville libérale du nord-ouest a été secouée par des émeutes anti-policières et le tristement célèbre et infortuné CHOP (Capitol Hill Occupied Protest) ou CHAZ (Capitol Hill Autonomous Zone), qui est devenu mortel après avoir testé avoir un quartier sans police .

LE JUGE REJETTE LE PROCÈS DE SEATTLE MOM POUR LA MORT DE SON CHOP/CHAZ TIRANT COMME LES JUPES DE LA VILLE BLÈME POUR LA ZONE DE PROTESTATION

Bruce Harrell s’adresse aux supporters alors que sa femme, Joanne Harrell, à droite, applaudit, le mardi 2 novembre 2021, à Seattle. (AP Photo/Ted S. Warren) (AP Photo/Ted S. Warren)

Harrell avait critiqué González pour son soutien au mouvement « defund the police » pendant la campagne, selon le Seattle Times. Elle avait dit qu’elle voulait réduire le budget du ministère de 50%, mais a ensuite adouci cette position.

Harrell a déclaré qu’il voulait renforcer les forces de police. Le département a perdu des centaines d’officiers en raison de départs à la retraite et de démissions au milieu des discussions sur le financement, et Harrell a appelé à l’embauche de plus de policiers, y compris des officiers non armés, ainsi que la nomination d’un poste au niveau du cabinet pour lutter contre l’augmentation de la violence armée. dans la ville.

Lorena Gonzalez, à gauche, se tient avec son mari Cameron Williams assis à côté d’elle alors qu’elle rend visite à des invités le mardi 2 novembre 2021, lors de sa soirée électorale dans un restaurant de Seattle. (AP Photo/Ted S. Warren) (AP Photo/Ted S. Warren)

Dans la course au procureur de la ville, la républicaine Ann Davison a dirigé Nicole Thomas-Kennedy, qui se décrit comme une « abolitionniste » de la police et des prisons.

Au cours de la campagne, Davison a déclaré que les politiques de Thomas-Kennedy mettraient en danger la sécurité publique.

Sara Nelson, candidate au conseil municipal qui s’est présentée contre l’abolition de la police mais pour la réforme, était également à la tête de Nikkita Oliver, qui a fait campagne pour financer de moitié le budget de la police. Nelson était en tête de 60% à 40%, selon KING-TV à Seattle.

Bruce Harrell, au centre, serre la main des acheteurs alors qu’il fait campagne le mardi 2 novembre 2021, le jour des élections dans une épicerie du sud de Seattle. (AP Photo/Ted S. Warren) (AP Photo/Ted S. Warren)

James Vert, un électeur de Seattle, a déclaré à l’Associated Press que le mouvement de financement était erroné.

« Je veux dire, notre police nous gardera en sécurité », a déclaré Vert. « Et puis nous voulons les financer. Et alors, où cela nous laisse-t-il maintenant avec le problème que nous avons? Regardez les taux de criminalité à Seattle en ce moment. »

Harrell a déclaré à FOX 13 qu’il estimait que les problèmes de sécurité publique, ainsi que les autres sur lesquels il a fait campagne, sont un message « unificateur » et a estimé que c’est ainsi qu’il a réuni les électeurs.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.