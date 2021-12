Les candidatures des salariés d’Unicaja Banco pour bénéficier de l’ERE dépassent les 300 le premier jour

16/12/2021 à 20:59 CET

José Vicente Rodriguez

Plus de 300 employés de Unicaja Banco a volontairement proposé de se prévaloir des conditions du Fichier de régulation du travail (ERE) dans les 24 premières heures que le délai d’affectation lui a été ouvert, comme l’expliquent des sources syndicales. L’ERE négocié avec les syndicats envisage la production de 1 513 travailleurs (15,6 % de ses effectifs), bien que la banque ait convenu que ce chiffre pourrait rester à un au moins 1 314 si ce quota d’employés était atteint volontairement. Les syndicats et l’institution financière ils sont convaincus que l’ERE peut être couvert dans son intégralité par des missions volontaires, et ces 300 premières requêtes semblent aller dans ce sens. En fait, on pense que le nombre de demandes pourrait même dépasser les 1 513 prévues comme plafond. Dans ce cas, Unicaja Banco déterminera quels travailleurs sont inclus dans l’ERE conformément aux critères convenus avec les centrales syndicales.

Les travailleurs qui souhaitent être inclus peuvent en faire la demande jusqu’au 15 janvier prochain. Avec les demandes qu’elle reçoit, la banque disposera d’un délai de 30 jours calendaires à partir de ce moment pour accepter ou rejeter chaque cas. Il appartiendra également à l’entité de décider de la date d’expiration spécifique du contrat de chaque travailleur concerné, en avisant au moins 30 jours à l’avance.

Dans le cas où les détachements dépasser le nombre maximum de personnes affectées collectées par l’ERE (dans d’autres banques, cela s’est produit et il est supposé que cela se produira également à Unicaja) l’entité demandera le sélectionner un ordre de priorité par tranches d’âge décroissantes. Dans tous les cas, il se réserve le droit de sauter cette règle à un moment donné en raison de besoins organisationnels si dans certaines provinces il y a plus d’adhésions que le surplus détecté.

Le délai général d’exécution des mesures ERE sera jusqu’au 31 décembre 2024, comme indiqué dans le document. L’adhésion volontaire a été le principal argument des organisations syndicales lors de la négociation avec l’entité du processus de licenciement collectif, de transfert collectif et d’approbation des conditions de travail, un maximum présent dans l’accord conclu à l’aube du 3 décembre.

L’accord a été conclu entre Unicaja Banco et les sections syndicales de CCOO, UGT et CIC –Ce qui comprend SUMA-T, STC et SIBANK- et CSIF, qui représenté 76,92 % des membres de la commission de négociation, le dernier jour de la période formelle de négociation.

le Le coût estimé de l’ERE sera de 368 millions et générera des économies annuelles de 97 millionsComme la banque l’a expliqué à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV), une fois l’accord signé, ce sont les syndicats.

CESICA était le seul syndicat qui a rejeté cet accord car – à son avis – le caractère volontaire des extinctions ou des mobilités n’est pas garanti et les retraites anticipées sont pires que dans l’accord de 2018, entre autres.

Unicaja a l’intention de fermer 395 bureaux et de licencier près de 2 700 employés étant donné que sur les 1 513 licenciements envisagés dans l’ERE, certains 1 200 préretraite, 730 qui étaient en congé à Liberbank et 437 de l’ex-Unicaja Banco avec qui un accord a été trouvé.

Cette négociation de l’ERE a été réalisée après la fusion d’Unicaja Banco et Liberbank, qui a conduit à la création de la cinquième banque du pays, avec un volume actuel d’actifs proche de 110 000 millions, plus de 4,5 millions de clients et environ 1 400 bureaux.

Suite à l’accord ERE, Unicaja Banco a présenté le 10 décembre dernier à Malaga votre plan stratégique 2022-24 qui a, entre autres objectifs financiers, atteindre en fin de période un ROTE (retour sur fonds propres corporels) supérieur à 8% et une génération de capital de 1 500 millions d’euros. Le plan vise à « promouvoir la croissance des entreprises en entité rentable et durable avec de meilleures capacités numériques avec d’autres canaux, avec un profil à faible risque ».