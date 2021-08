« Les canettes d’oxygène portables peuvent réduire la dépendance des patients aux inhalateurs. »

La deuxième vague de COVID-19 a exposé le problème d’oxygène médical de l’Inde, car la demande pour le gaz critique n’a pas été satisfaite dans de nombreuses régions du pays, principalement en raison de problèmes d’approvisionnement. Au cours des mois horribles d’avril et de mai, les patients et les membres de leur famille se sont battus pour trouver non seulement des lits d’hôpitaux, mais aussi du gaz salvateur sous forme de bouteilles d’oxygène et de concentrateurs à travers le pays. C’est alors que le concept des bidons d’oxygène portables est devenu populaire et disponible dans les pharmacies et les épiceries.

Cependant, des startups comme UCS Wellness ont réalisé l’importance et le besoin des bidons d’oxygène portables bien avant que la pandémie ne frappe le pays et ont lancé les bidons d’oxygène pur à 99% de la thérapie Go2 en 2018. Alors que les hôpitaux et les familles se préparent pour la troisième vague du virus mortel, les entreprises assistent à une augmentation de la demande de canettes d’oxygène portables. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Alankar Saxena, co-fondateur et PDG, UCS Wellness Pvt Ltd a parlé du commerce de l’oxygène en bouteille, de sa préparation pour la troisième vague attendue et plus encore. Extraits :

Quelle a été l’envolée des ventes d’oxygène en bouteille depuis le début de la deuxième vague ?

Il y a eu une forte augmentation de la demande de canettes d’oxygène portables en bouteille au cours de la deuxième vague. Nous avons vu une demande de 7x-8x pendant le pic de cette vague. Bien que nous ayons remarqué une baisse de la demande après l’aplatissement de la courbe, il s’agissait toujours de 2x-3x de la demande d’avant la vague, car les personnes qui se rétablissaient avaient besoin d’oxygène à la maison.

Quelle demande attendez-vous avant/pendant la troisième vague ?

Personnellement, je ne prévois pas que la troisième vague soit aussi chaotique que la deuxième étant donné que le gouvernement a pris beaucoup de mesures pour s’assurer que l’impact est minime. Même si la troisième vague frappe, elle ne sera pas grave, mais la demande de canettes d’oxygène portables devrait augmenter de 4x à 5x.

Quel type de croissance attendez-vous sur le marché du bien-être général au cours des 3 prochaines années ?

Selon les dernières estimations de la FICCI, le marché du bien-être en Inde est d’env. 7 milliards de dollars. Grâce à la poussée du gouvernement sur «Ayush» et à une grande population millénaire, le marché va croître à un TCAC compris entre 15 et 20 %. J’estime le marché général du bien-être à près de 11 milliards de dollars au cours des 3-4 prochaines années.

Comment les bidons d’oxygène aident-ils à traiter soi-même les maladies respiratoires à la maison/au travail ?

Les bidons d’oxygène portables peuvent réduire la dépendance des patients aux inhalateurs. Les inhalateurs détendent généralement les muscles des voies respiratoires dans les poumons, ce qui facilite la respiration. Cependant, les produits chimiques et parfois les stéroïdes puissants présents dans les inhalateurs ont des effets secondaires graves à long terme. Bien que des produits tels que gO2therapy ne remplacent pas un inhalateur ou un médicament prescrit, ils peuvent très bien réduire leur dépendance aux inhalateurs et aux stéroïdes.

Nous n’encourageons pas l’auto-traitement et conseillons fortement de consulter un médecin spécialiste dès que les gens rencontrent des problèmes respiratoires.

Comment un marché de produits de niche mais vitaux comme l’Oxygène pourra-t-il se frayer un chemin dans les kits médicaux des gens ? Qui sont vos principaux consommateurs ?

Presque tous les ménages en Inde ont des médicaments de base comme des analgésiques, des pilules pour les maux d’estomac et le rhume, etc. Les bidons d’oxygène portables sont les nouveaux produits « indispensables » dans chaque trousse médicale à domicile. Il s’agit d’un nouveau produit pour l’Inde et les gens doivent être informés des raisons pour lesquelles il est plus important pour eux de garder un produit de sauvetage à portée de main que toute autre chose dans leur trousse médicale. Nous menons des campagnes constantes pour éduquer les gens sur la même chose et les résultats ont été encourageants.

À l’époque pré-Covid, nos principaux consommateurs étaient la population jeune entre 22 et 35/40 ans, vivant dans les métros ou les villes de niveau 1. Cependant, pendant la pandémie, pratiquement tout le monde était un consommateur dans tout le pays.

Quel rôle la pandémie a-t-elle joué dans la refonte de l’industrie générale du bien-être en Inde.

La pandémie a bouleversé presque toutes les catégories de consommateurs et a influencé de nouveaux comportements de consommation. L’industrie générale du bien-être a connu un changement particulièrement marqué dans le comportement des consommateurs domestiques alors qu’ils s’adaptent à la vie sans gymnases et studios de fitness et reconsidérent globalement ce que signifie être «bien» en temps de pandémie. Les gens sont maintenant plus attentifs à ce qu’ils mangent et comment ils peuvent rester en forme afin de rester aussi loin que possible de la clinique d’un médecin. L’augmentation significative des équipements de maintien en forme à domicile en témoigne. Il en va de même de la demande croissante d’aliments sains et de nouveaux produits comme les canettes d’oxygène portables. Nous sommes toujours au milieu de la pandémie et une fois qu’elle est sous contrôle, cela aurait changé l’Inde d’être l’un des pays les moins concernés par les soins préventifs à une quantité significativement plus élevée de population adoptant des pratiques de soins de santé préventive, donnant une poussée au général industrie du bien-être.

Alankar Saxena, co-fondateur et PDG, UCS Wellness

Quand votre produit gO2 Therapy a-t-il été lancé ? Pouvez-vous nous en dire plus sur votre produit, la gO2thérapie ?

Nous avons lancé gO2therapy en avril 2021. Il s’agissait essentiellement d’un changement de marque de notre première marque Elements Life sous laquelle nous vendions des canettes d’oxygène portables depuis près de 3 ans depuis 2018. gO2therapy est essentiellement une canette d’oxygène portable en bouteille de haute pureté (99%+), ce qui est très utile dans nos situations de la vie quotidienne comme la pollution et les urgences. Non seulement ils peuvent être utiles pour le traitement du mal des hautes altitudes, mais ils peuvent également être utilisés pour effectuer une oxygénothérapie à domicile afin d’aider le corps à lutter contre les effets néfastes de la pollution de la ville, à améliorer la santé et le bien-être, à améliorer l’immunité et à augmenter la santé mentale. & performances physiques chez les amateurs de fitness.

Notre produit est non seulement approuvé par l’Agence mondiale antidopage pour être utilisé comme améliorateur de performance dans la plupart des compétitions sportives professionnelles, mais il est également fabriqué dans une usine de fabrication enregistrée à l’USFDA. À l’heure actuelle, nous sommes probablement les seuls fabricants d’oxygène en conserve en Inde à disposer d’une installation de fabrication complète enregistrée auprès de l’USFDA.

Cela dit, nous voulons que les bidons d’oxygène en bouteille gO2therapy fassent partie de chaque kit d’urgence domestique en sensibilisant les gens à ses utilisations et à ses avantages dans notre vie quotidienne.

Comment un produit comme la Go2 Therapy d’UCS Wellness devient-il un mode de vie essentiel ?

Les conditions socio-environnementales changeantes nous ont obligés à regarder au-delà des moyens traditionnels de bien-être. Selon l’OMS, l’Inde abrite plus de 12 crores de fumeurs, ce qui représente env. égal à la population du Japon ou du Mexique. Plus de 1 crore de personnes meurent chaque année en Inde à cause du tabac. Pour aggraver les choses, l’Inde est récemment devenue la plaque tournante de la pollution dans le monde, ce qui accélère encore la gravité des symptômes et de ses effets. Compte tenu de l’absence d’oxygène pur à l’heure actuelle, notre thérapie gO2 se présente comme la solution la plus pertinente pour maintenir les sorties d’oxygène vers le corps et les organes. En plus d’être pratiques en cas d’urgence, en attendant une assistance médicale, ils peuvent être un mode de vie essentiel pour les amateurs de fitness, ceux qui voyagent en haute altitude et ceux qui souhaitent améliorer leur santé et leur bien-être et renforcer leur immunité.

