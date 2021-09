Les canneberges annoncent une compilation en streaming en se souvenant de Dolores

En célébration et en souvenir de feue Dolores O’Riordan le 6 septembre 2021 qui aurait été son 50e anniversaire, UMe / Island Records en association avec et avec le soutien des autres membres de Les canneberges et la succession du défunt chanteur lancera un livestream exclusif, “Remembering Dolores” via le Facebook du groupe le lundi 6 septembre à 19h BST / 13h EST.

Animé par Stuart Clark, journaliste du magazine irlandais emblématique Hot Press, le livestream “Remembering Dolores” comprendra une conférence avec Fergal Lawler, Mike et Noel Hogan. “Comme vous le savez peut-être, Dolores aurait eu 50 ans lundi prochain”, a déclaré Fergal. « Nous avons décidé de marquer cette occasion spéciale en organisant une diffusion en direct pour discuter de nos souvenirs de Dolores avec un vieil ami du groupe, Stuart Clark. Nous serions ravis que vous nous envoyiez des questions sur les réseaux sociaux auxquelles vous voudriez que nous répondions.

Le premier album des Cranberries Tout le monde le fait, alors pourquoi pas nous ? a été publié et classé au n ° 1 des charts britanniques en mars 1993. Leur deuxième album et le plus réussi sur le plan commercial Pas besoin de discuter est sorti en octobre 1994 et est resté dans les charts britanniques pendant 98 semaines après avoir été certifié multiple platine, faisant du groupe des superstars mondiales.

En avril 2019, The Cranberries a sorti leur huitième et dernier album, In The End, dont la voix avait été enregistrée par Dolores O’Roirdan avant son décès tragique en 2018. Le guitariste Noel Hogan a confirmé que sa sortie honorerait sa mémoire. In The End a atteint le top 10 au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en France, en Italie et dans le palmarès Billboard Independent Albums aux États-Unis. Il a été nominé pour le meilleur album rock aux Grammy Awards 2020.

Les Cranberries ont vendu environ 50 millions d’albums dans le monde et se classent parmi les groupes alternatifs les plus vendus des années 90. Ils ont reçu un MTV Europe Music Award, un World Music Award, une nomination de groupe international aux Brit Awards, une nomination Juno, une victoire aux Juno Award, un Ivor Novello Award for International Achievement et un BMI Award avec une mention spéciale pour l’accomplissement. .