Les Canucks marquent deux fois en fusillade, battent les Flyers 5-4

Avec une foule bruyante de Philly contre eux et un effondrement en troisième période toujours brutal, les Canucks de Vancouver se sont ressaisis et croyaient que le meilleur était toujours devant.

« C’est un bâtiment à bascule, nous sommes sur la route, tout peut arriver », a déclaré l’attaquant JT Miller.

Comment une fusillade gagne-t-elle deux nuits après avoir perdu en un seul son ?

Elias Pettersson et Miller ont marqué des buts en fusillade et Vancouver a marqué quatre fois en deuxième période pour mener les Canucks devant les Flyers de Philadelphie 5-4 vendredi soir.

Travis Konecny ​​et Claude Giroux ont marqué au cours de la finale de 2:17 du temps réglementaire lors du match d’ouverture de la saison des Flyers, ce qui a égalé le score à 4 et envoyé la foule dans une frénésie absolue.

Vancouver a remporté son premier match de la saison après avoir perdu une fusillade contre Edmonton lors de son premier match.

« Je ne pense pas que nous ayons l’impression qu’ils ont repris la vie », a déclaré Miller. « Tout peut arriver une fois que vous arrivez en prolongation. Nous l’avons fait à une équipe il y a deux nuits. Cela fait partie du jeu. »

Vasily Podkolzin a marqué son premier but dans la LNH et Alex Chiasson en a également inscrit un contre Carter Hart en deuxième période. Le contrat d’un an de Chiasson à Vancouver s’élevait à 750 000 $, mais sans correction orthographique. Son maillot avait le i et un retourné, épelant son nom « Chaisson ». Il a montré du courage en jouant pour le nom sur le devant du maillot, pas celui mal orthographié au dos. Pettersson et Miller ont également marqué dans le deuxième.

Thatcher Demko n’a pas pu conserver la tête des Canucks.

Konecny ​​a marqué avec 2:17 à jouer pour porter le score à 4-3 et les Flyers ont ensuite retiré Hart pour l’attaquant supplémentaire. Le mouvement a fonctionné lorsque Giroux a battu Demko pour son deuxième but en 1 minute, 5 secondes et a créé l’égalité.

Jusque-là, les Canucks semblaient chez eux lors de leur premier match aux États-Unis depuis le 1er mars 2020 et se sont jetés sur Hart dans une deuxième période épouvantable.

Autrefois considéré comme le gardien de but de la franchise, Hart, 23 ans, n’a pas pu ébranler la régression de la saison dernière lors du premier match de celui-ci. Hart était complètement perdu lorsqu’il a perdu une rondelle qui reposait contre son patin, permettant à Miller de prendre une avance de 4-2.

Les Flyers ont été hués hors de la patinoire pour mettre fin à la période – pas même 24 heures après que les Eagles de Philadelphie ont été hués hors du terrain lors d’une défaite – et les premiers retours sur un rebond de Hart n’étaient pas prometteurs.

« Vous allez avoir beaucoup de rebonds qui ne vont pas dans votre sens. Nous avons quelques rebonds pour suivre notre chemin à la fin », a déclaré Hart.

Les Canucks ont perdu leur premier match, mais ont mis fin à la séquence de cinq victoires consécutives des Flyers lors de leur premier match de la saison. Philadelphie a remanié son alignement pendant l’intersaison, échangeant contre Ryan Ellis et Rasmus Ristolainen et signant Keith Yandle et Derick Brassard. Les Flyers ont également signé le gardien de but remplaçant Martin Jones et échangé contre l’attaquant Cam Atkinson.

Les changements signifient que cela pourrait prendre du temps pour que les Flyers se réunissent.

« Cette hésitation que nous avons peut-être dans notre jeu en ce moment, ça va disparaître », a déclaré Giroux.

Atkinson a marqué son premier but avec les Flyers en deuxième pour porter la marque à 3-2. Joel Farabee, qui a signé une prolongation de six ans de 30 millions de dollars, a également marqué pour les Flyers.

Les fans des Flyers ont suivi des heures avant le match, ils ont emballé la place pour le premier match, Gritty a provoqué une frénésie orange dans la foule et lorsque Farabee a marqué le premier, la nouvelle chanson de but « This Girl » a continué à faire tourner les bons moments.

Podkolzin, le 10e choix au total du repêchage 2019, a cassé un poignet pour son but marquant et Hart n’a pas réussi à couvrir le poteau lorsque Elias Pettersson en a frappé un sur le mur du fond et dans le filet pour une avance de 2-1.

Chiasson a marqué un de ses genoux alors que la rondelle dégoulinait de Hart. Miller a eu le coup facile.

« Pour la plupart, j’ai probablement aimé cinq de nos six premières périodes jusqu’à présent. C’est bien de voir nos gars être récompensés ce soir », a déclaré l’entraîneur des Canucks Travis Green.

JIMMY HAYES SE SOUVENAIT

Giroux faisait partie d’une poignée de joueurs qui avaient inscrit « Be Like Jimmy » sur leurs patins à la mémoire de l’ancien joueur de la LNH – et le défunt frère du centre des Flyers Kevin Hayes – Jimmy Hayes. Jimmy Hayes avait 31 ans lorsqu’il a été retrouvé mort dans sa maison au cours de l’été. Kevin Hayes est absent quelques semaines après une chirurgie abdominale.

Canucks : À Detroit samedi soir.

Flyers: Accueillez l’ancien entraîneur Dave Hakstol et le Seattle Kraken lundi soir.