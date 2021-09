Les capacités de la batterie de l’iPhone 13 augmentent considérablement alors qu’Apple revendique jusqu’à 2,5 heures d’autonomie supplémentaire

Lors de l’événement Apple de mardi, Apple a fait grand cas de la durée de vie de la batterie de la nouvelle gamme d’iPhone. Apple a déclaré que l’iPhone 13 mini devrait atteindre environ 1,5 heure d’utilisation supplémentaire avec une seule charge, et que l’iPhone 13 durerait jusqu’à 2,5 heures de plus. Les mêmes augmentations ont été annoncées pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, par rapport aux modèles iPhone 12 équivalents.

Dans un dépôt sur le site Web de Chemtrec, Apple a maintenant publié les capacités officielles de la batterie pour les téléphones. Sans surprise, les capacités sont globalement en hausse…

Les gains de durée de vie de la batterie se traduisent généralement par une augmentation de l’efficacité – des puces fonctionnant aux mêmes performances mais utilisant moins d’énergie – et/ou des batteries physiquement plus grandes. L’iPhone 13 bénéficiera probablement des deux facteurs, avec la puce A15 plus efficace et les cellules de batterie plus grandes à l’intérieur.

Selon les statistiques publiées, l’iPhone 13 mini arborera une batterie de 9,57 watts-heure, par rapport à la batterie de 8,57 watts-heure de l’iPhone 12 mini, soit une augmentation d’environ 9 %.

L’iPhone 12 standard comportait une batterie de 10,78 watts-heure. Pour l’iPhone 13, Apple a emballé 12,41 wattheures, soit une augmentation de 15%.

L’iPhone 12 Pro avait la même batterie de 10,78 watts-heure que le 12, mais l’iPhone 13 Pro a maintenant une batterie de 11,97 watts-heure, en hausse de 11 %.

Enfin, le plus gros téléphone d’Apple, l’iPhone 13 Pro Max, est désormais doté d’une batterie de 16,75 watts-heure. C’est une augmentation de 18% par rapport au 12 Pro Max de l’année dernière, qui avait une batterie de 14,13 watts-heure à l’intérieur.

Comme indiqué sur les pages de spécifications techniques d’Apple, le 13 Pro Max est évalué pour 28 heures de lecture vidéo continue. Même le plus petit iPhone 13 mini de 5,4 pouces devrait atteindre 17 heures de visionnage de vidéos. Bien sûr, l’utilisation dans le monde réel est plus ardue que le simple fait de regarder une vidéo et les résultats réels seront inférieurs. Cependant, obtenir une heure ou deux supplémentaires d’utilisation dans le monde réel comme Apple l’a affirmé dans le discours sera grandement apprécié.

Bien sûr, les batteries plus grosses se font au détriment du poids et du poids. Il est en effet vrai que tous les modèles d’iPhone 13 sont légèrement plus lourds que leurs homologues de dernière génération. Cependant, le compromis devrait être plus que valable, car les clients ont montré à maintes reprises qu’ils appréciaient la longue durée de vie de la batterie de leurs téléphones.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :